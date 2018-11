betway Match of the day: Thiem im Alles-oder-Nichts-Match gegen Federer in London

Für Dominic Thiem und Roger Federer geht es im zweiten Gruppenspiel bei den Nitto ATP-Finals bereits um Alles oder Nichts. Wettanbieter betway präsentiert euch das "Match of the day" inklusive Quoten!

Wieder einmal geht es für Dominic Thiem bei den Nitto ATP-Finals in London früh um Alles oder Nichts. Und der Lichtenwörther steht vor einer Herkulesaufgabe gegen Roger Federer, der ebenfalls unter Zugzwang steht.

Beide Akteure verloren ihr Auftaktmatch in der Londoner O2-Arena klar. Thiem unterlag einem starken Kevin Anderson, Federer war gegen einen eiskalten Kei Nishikroi völlig von der Rolle und fand zu keiner Zeit zu seinem Spiel. Auch das Training am freien Tag ließ der "Maestro" ausfallen und wird ohne große Trainingseinheit ins Match gegen Thiem gehen.

Thiem verschlief den ersten Satz im Auftaktmatch, zeigte im zweiten Satz jedoch eine verbesserte Leistung auf der Österreichs Nummer eins aufbauen kann. Federer hingegen muss mit einem komplett anderen Spiel antreten, um überhaupt eine Chance auf das Halbfinale zu haben.

Im vergangenen Jahr war Federer im Semifinale an David Goffin gescheitert und jagt in diesem Jahr erneut Titel Nummer sieben beim Turnier der besten acht Spieler der Saison. Thiem schaffte es bei seinen ersten beiden Auftritten 2016 und 2017 in London nicht über die Gruppenphase hinaus.

Thiem klarer Außenseiter gegen Federer

Trotz der deftigen Auftaktniederlage sieht Wettanbieter betway Federer als klaren Favoriten und schickt den Schweizer mit einer Quote von 1,33 ins Rennen. Thiem hingegen bekommt die Außenseiterrolle zugeschoben und bekommt eine Quote von 3,25.

