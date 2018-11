betway Match of the day: Zverev kämpft gegen Djokovic um den Titel bei den ATP-Finals

Im Finale der ATP-Finals kämpft Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic um den Titel der inoffiziellen Tennis-Weltmeisterschaft. Wettanbieter betway präsentiert euch das "Match of the day" inklusive Quoten!

"Sensationell, übermächtig, unbezwingbar", so feierte die Presse rund um den Globus die Leistung von Novak Djokovic bei den Nitto ATP-Finals in London. Und ja, er wirkt unantastbar in seiner Ruhe und Fokussierung auf jeden einzelnen Punkt.

Die Nummer eins der Welt verlor im gesamten Turnier kein einziges Aufschlagspiel, retourniert wie kein Zwieter und ist mental so stark wie zu seinen besten Zeiten. Eigentlich - so möchte man sagen - kann diesen Mann im Moment keiner schlagen. Einer wird es jedoch mit aller Kraft versuchen. Alexander Zverev.

Deutschlands Nummer eins hat es mit dem Finaleinzug in London seinen Kritikern bewiesen. Er kann's, das Siegen bei den großen Turnieren. Natürlich ist das Turnier der besten acht Spieler der Saison kein Major, dennoch gibt es dafür bei einem Sieg 2000 Punkte fürs Ranking - und wie erwähnt: Es sind die achte besten Akteure der gesamten Saison versammelt.

Einen Roger Federer ohne jeden Zweifel im Halbfinale auszuschalten sollte auch nicht unterschätzt werden. Der 21-Jährige kann im Kampf um seinen bislang größten Karriereerfolg entspannt loslegen. Mit einem Sieg gegen den scheinbar unschlagbaren "Djoker" erwartet niemand so recht. Vor allem die herbe 4:6, 1:6-Niederlage am vergangenen Mittwoch in der Gruppenphase weht noch etwas nach.

Djokovic (natürlich) Favorit

Auch Wettanbieter betway sieht für Zverev nur eine minimale Chance auf den Sieg und schickt den Deutschen mit einer Außenseiter-Quote von 5,50 ins Rennen um den Titel. Djokovic hingegen ist der haushohe Favorit und bekommt eine Siegquote von 1,14 zugeschrieben-

