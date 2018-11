ATP Finals in London: Termine, TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

Bei den ATP Finals krönen die besten acht der Spieler der Welt den Weltmeister. Hier gibt es alle Infos zum Turnier, dem Modus sowie der Übertragung im TV und Livestream.

Im Vorjahr setzte sich Grigor Dimitrov durch. Der Bulgare fiel in diesem Jahr jedoch aus den Top 10 und kann somit seinen Titel nicht verteidigen.

ATP Finals: Wann und wo findet das Turnier statt?

Das Turnier zum Abschluss der Saison der Herren wird seit 2009 in London ausgetragen. Alle Matches finden in der O2-Arena statt. Das erste Gruppenspiel ist für den 11. November angesetzt. Das Finale ist für den 18. November terminiert.

ATP Finals: TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

Sky hat sich die Übertragungsrechte für das Finalturnier der Herren gesichert. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Matches live auf Sky Sport 1. Zudem bietet Sky einen Livestream für die ATP Finals an. Für Sky-Abonnenten ist SkyGo kostenlos.

Wer kein Sky-Kunde ist, verpasst auf SPOX trotzdem nichts. Wir bieten zu jeder Partie einen ausführlichen Liveticker an.

ATP-Finals: Modus mit zwei Gruppen

Anders als bei den großen Grand-Slam-Turnieren wird nicht von Anfang an im K.o.-Modus gespielt. Stattdessen gibt es zunächst eine Gruppenphase. Die acht Spieler wurden in zwei Gruppen gelost. In denen treffen sie jeweils einmal auf jeden Gruppengegner. Die zwei Gruppenbesten ziehen ins Halbfinale ein. Die Halbfinalsieger ermitteln dann im Finale den Turniersieger.

ATP-Finals Zeitplan

Datum Runde 11. - 16. November Gruppenphase 17. November Halbfinals 18. November Finale

Alexander Zverev: Von Boris Becker in Guga-Kuerten-Gruppe gelost

Boris Becker fungierte für die Auslosung der Gruppen als Losfee. Der dreifache Wimbledon-Sieger bescherte Alexander Zverev Duelle gegen Novak Djokovic, John Isner und Marin Cilic.

Weltranglistenposition Spieler Land 7 Marin Cilic Kroatien 5 Alexander Zverev Deustchland 10 John Isner USA 1 Novak Djokovic Serbien

Roger Federer in der Lleyton-Hewitt-Gruppe

Weltranglistenposition Spieler Land 8 Dominic Thiem Österreich 9 Kei Nishikori Japan 6 Kevin Anderson Südafrika 3 Roger Federer Schweiz

Rafael Nadal sagt für ATP-Finals ab

Nach dem Weltranglistenvierten Juan Martin del Potro musste auch Rafael Nadal seine Teilnahme an den ATP Finals bekannt gegeben. Der Weltranglistenzweite beendete seine Saison vorzeitig und unterzog sich einer Knöchel-OP, bei der ein freies Gelenkteilchen entnommen wurde.

ATP-Finals: Die Sieger der letzten zehn Jahre