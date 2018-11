ATP-Finals: Der erste Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag starten die ATP-Finals (bis zum 18. November) mit den Matches Kevin Anderson gegen Dominic Thiem und Roger Federer gegen Kei Nishikori. Alle Informationen zu den Partien, deren Übertragung im TV, den Livestreams und Livetickern liefert euch SPOX.

ATP Finals: Wann und wo finden die Matches statt?

Das Turnier zum Abschluss der Saison der Herren findet bereits seit 2009 in London statt. Alle Matches werden in der O2-Arena ausgetragen. Heute beginnen die ersten beiden Gruppenspiele:

15 Uhr: Kevin Anderson - Dominic Thiem

21 Uhr: Roger Federer - Kei Nishikori

ATP Finals heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Übertragungsrechte für das Finalturnier der Herren hat sich Sky gesichert. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Matches live auf Sky Sport 1. Zudem wird ein Livestream für alle Partien der ATP Finals angeboten, welchen ihr als Abonnenten mit SkyGo kostenlos ansehen könnt.

Wer nicht im Besitz eines Abos ist, muss trotzdem kein Match verpassen und kann mit dem Liveticker von SPOX stets auf dem Laufenden bleiben:

Kevin Anderson vs Dominic Thiem

Roger Federer vs Kei Nishikori

ATP-Finals: So funktioniert der Modus

Anders als bei den großen Grand-Slam-Turnieren wird nicht von Anfang an im K.o.-Modus gespielt. Stattdessen gibt es zunächst eine Gruppenphase. Die acht Spieler wurden in zwei Gruppen gelost., in denen treffen sie jeweils einmal auf jeden Gruppengegner. Im Halbfinale treten die jeweils zwei Gruppenbesten gegeneinander an, daraufhin wird im Finale der Turniersieger ermittelt.

ATP-Finals: Der Zeitplan

Datum Runde 11. - 16. November Gruppenphase 17. November Halbfinals 18. November Finale

ATP-Finals: Die Wettqouten von bwin

Kevin Anderson (1.95) - Dominic Thiem (1.85)

Roger Federer (1.28) - Kei Nishikori (3.75)

Die Lleyton-Hewitt-Gruppe

Weltranglistenposition Spieler Land 8 Dominic Thiem Österreich 9 Kei Nishikori Japan 6 Kevin Anderson Südafrika 3 Roger Federer Schweiz

