ATP-Finals: Alexander Zverev gegen Novak Djokovic heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag entscheidet sich zwischen Alexander Zverev und Novak Djokovic im Finale der ATP-Finals, wer das Saisonfinale gewinnt. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach dem Zwei-Satz-Sieg von Alexander Zverev gegen Roger Federer steht erstmals seit Boris Becker vor 22 Jahren wieder ein Deutscher im Endspiel der ATP-Finals. Novak Djokovic besiegte im Halbfinale Kevin Anderson deutlich in zwei Sätzen. Der Serbe könnte das Turnier zum sechsten Mal gewinnen.

Alexander Zverev gegen Novak Djokovic - ATP-Finals: Wann und wo ist das Finale?

Das Endspiel der ATP-Finals findet am Sonntag wie gewohnt in der O2 Arena in London statt. Die Partie Zverev gegen den Djoker fängt um diese Uhrzeit an:

19:00 Uhr: Alexander Zverev - Novak Djokovic

ATP-Finals: Zverev gegen Djokovic heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Endspiel der ATP-Finals wird nur im kostenpflichtigen TV gezeigt.

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie zwischen Alexander Zverev und Novak Djokovic live und exklusiv. Wer ein Abonnement hat, kann das Finale zudem als Livestream via SkyGo verfolgen.

Alle, die das Match nicht live sehen können, bleiben beim SPOX-Liveticker über das Spielgeschehen informiert.

Finale der ATP-Finals: Das bekommt der Sieger

Runde Preisgeld Punkte Turniersieger 1.785.000 Dollar 500 Halbfinalsieger 585.000 Dollar 400

Insgesamt gibt es acht Millionen US-Dollar Preisgeld. Allein pro Sieg in der Gruppenphase erhält man 191.000 Dollar.

Alexander Zverev gegen Novak Djokovic: Der Weg ins Finale der ATP-Finals

Runde Alexander Zverev Novak Djokovic 1. Gruppenspiel Sieg gegen Marin Cilic: 7:6 (7:5), 7:6 (7:1) Sieg gegen John Isner: 6:4, 6:3 2. Gruppenspiel Niederlage gegen Novak Djokovic: 4:6, 1:6 Sieg gegen Alexander Zverev: 6:4, 6:1 3. Gruppenspiel Sieg gegen John Isner: 7:6 (7:5), 6:3 Sieg gegen Marin Cilic 7:6 (9:7), 6:2 Halbfinale Sieg gegen Roger Federer: 7:5, 7:6 (7:5) Sieg gegen Kevin Anderson: 6:2, 6:2

ATP-Finals: Die Sieger der letzten Jahre