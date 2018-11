ATP-Finals: Alexander Zverev gegen Marin Cilic JETZT im LIVE-Ticker

Alexander Zverev bestreitet sein Auftakt-Match bei den ATP-Finals. SPOX begleitet das Match gegen Marin Cilic jetzt hier im LIVE-Ticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Alexander Zverev - Marin Cilic im LIVE-Ticker

0:2 Wieder geht es Zverev zunächst ganz geduldig an, irgendwann verliert er dann aber die Ruhe und feuert eine Rückhand cross weit ins Aus - 40:30 für Cilic statt des Breakballs für den Deutschen.

0:2 Mit einem Servicewinner kann Cilic auch gleich noch vorlegen, dann zeigt Zverev aber endlich auch mal, dass er von der Grundlinie aus direkt punkte kann (mit der wunderbaren Rückhand longline) - 30:30!

0:2 Zwölf Mal geht es gemütlich hin und her, bevor Cilic den Ballwechsel plötzlich unterbricht und Zverevs Vorhand challenged - da war der Linienrichter offenbar eingeschlafen, klares 15:15.

0:2 Cilic scheint Selbstvertrauen getankt zu haben, denn so oft sieht man den kroaten nicht ans Netz stürmen - wo er dann von Zverev aber auch gleich ganz trocken passiert wird. 0:15!

0:2 Abwehren? Nichts da! Cilic retourniert lang und tief in Zverevs Vorhand, was den Deutschen erneut zum Fehler zwingt - und das bedeutet dann auch schon das Break und die 2:0-Führung für den Kroaten.

0:1 Soviel zu den Schwierigkeiten: Cilic zieht das Tempo im Vorhandduell an, Zverev erwischt den Ball irgendwann nur noch mit dem Rahmen - und muss bei 30:40 die erste Breakchance abwehren.

0:1 Cilic challenged, aber das erste Ass von Zverev zum 30:15 steht. In der Folge bringt sich Zverev mit einem Doppelfehler dann aber selbst in leichte Schwierigkeiten ...

Marin Cilic geht mit 1:0 in Führung

0:1 ... und das erste Spiel des Tages dann auch eintüten kann. 1:0, alles in der Reihe in Satz eins!

0:0 Cilic kann dann auch gleich noch zum 40:30 vorlegen, aber den Spielball wehrt Zverev zunächst mal ab und stellt den ersten Einstand her. Kein Problem für den Kroaten, der mit einem Servicewinner auf Vorteil stellt ...

0:0 Mit seinem ersten Ass kommt dann auch Cilic mal ins Spiel, aber auch der nächste erste Aufschlag (25 Prozent) wird zum Fehler - Glück also, dass Zverev zu passiv agiert und Cilic das 30:30 überlässt.

0:0 Cilics erster Aufschlag klemmt zu Beginn ganz gewaltig, was Zverev erst mit einem knackigen Return zum 0:15 und anschließend über die Rückhand des Kroaten auch noch zum 0:30 nutzen kann.

0:0 Cilic hat die Wahl gewonnen und sich für den ersten Aufschlag entschieden - los geht's in London!

Chair Umpire: Und einen Referee hat diese Partie natürlich auch: Diesen Job wird gleich der Amerikaner Ali Nili übernehmen.

Prozedere: Sooooo! Unsere Spieler sind mittlerweile am Court, gleich folgen der Münzwurf und das Einschlagen - und dann kann's auch schon losgehen!

Head 2 Head: Extrem eindeutig sieht übrigens der direkte Vergleich zwischen Zverev und Cilic aus: Von sechs Duellen hat der Kroate gerade mal ein einziges gewinnen können und das war 2015 in Washington auch noch das allererste Treffen mit dem Deutschen - seitdem hat Zverev quasi Cilics Nummer und damit fünf Spiele in Serie gewonnen (5:1 Siege für den Deutschen).

Marin Cilic überzeugt im Jahr 2018 - bei ATP-Finals bisher ohne Glück

Cilic 2018: Abgesehen vom Endspiel in Melbourne (Fünfsatzniederlage gegen Federer) hat Cilic 2018 noch das Turnier im Londoner Stadtteil Queens gewonnen und zwei Masters-Halbfinals (Cincinnati, Rom) erreicht - seine Qualifikation für dieses Jahresendturnier stand also eigentlich nie zur Disposition.

Cilic: Und was auf den ersten Blick etwas forsch und selbstbewusst klingt, ist im Falle von Cilic hochverdient. Nicht nur hat er nämlich im Vorjahr sein erstes Masters-Turnier gewonnen (Cincinnati/Hardcourt), er hat zuletzt auch zwei Grand-Slam-Endspiele erreicht (Wimbledon '17, Australien '18) und darf sich so vollkommen zu Recht als einer der besten Spieler der letzten 18 Monate fühlen. Wobei der Kroate aber eben auch einer ist, der ganz selten mal Totalaussetzer leistet - wie zum Beispiel im Vorjahr, als er insgesamt vier Mal an Spielern außerhalb der Top120 (!) scheiterte.

Cilic: Aber wie wir alle wissen, hat Der Bodenbelag oft absolut gar nichts mit der allgemeinen Klasse eines Spielers zu tun. ''Ich fühle mich zum Start dieser Saison viel besser als in den Jahren zuvor'', so Cilic bei seinem Auftritt in Monaco. ''Und dann guckst du auf die Auslosung und bist an zwei gesetzt, das ist dann auch gleich ein ganz anderes Feeling. Ich habe mittlerweile bei jedem Turnier das Gefühl, dass ich gewinnen kann.''

Cilic in London: Noch weniger Glück als Zverev hat übrigens Cilic selbst bei diesem Turnier gehabt: Drei Mal war der Kroate hier in London schon dabei, konnte von insgesamt neun Gruppenspielen aber nur ein einziges (!!) gewinnen - Hallentennis ist ganz offensichtlich nicht Cilics Fortune.

Head 2 Head: Ebenfalls wunderbar ist auch, dass Zverev Cilic schon bei seinem ersten Auftritt bei den ATP Finals im Vorjahr geschlagen hat - allerdings erst im dritten und bis dahin schon bedeutungslos gewordenen Gruppenspiel (beide standen bei 0:2 Siegen).

Alexander Zverev: Überragende erste Saisonhälfte

Nie mehr ohne Ivan: Und nachdem sich sein Coach Ivan Lendl zuletzt beim Golfen eine Zerrung zugezogen und Zverev von der heimischen Couch aus zusehen musste, ist der eingebürgerte Amerikaner mittlerweile wieder zum Team gestoßen - was Zverev sehr zu schätzen weiß,wie er der Aargauer Zeitung verriet. ''Ich habe ihn ausgewählt, um mein Spiel zu verbessern und um die größten Turniere der Welt hoffentlich irgendwann zu gewinnen. Mein Vater und Ivan kennen sich sehr gut. Die Zusammenarbeit funktioniert perfekt'', um in seiner Begeisterung dann noch nachzulegen: ''Wir sind immer noch in den Flitterwochen. Alles ist wunderbar.''

Zverev 2018: Bei allem Verdruss über die jüngsten Schwierigkeiten des Youngsters darf man aber natürlich nicht vergessen, wie überragend die erste Hälfte seiner 2018er Saison gelaufen ist: Drei Turniersiege (Madrid Masters, München, Washington), zwei Masters-Endspiele (Miami, Rom) und Platz fünf in der Weltrangliste (genau wie im Race to London) sprechen Bände - der Deutsche hat sich in der Weltspitze etabliert und geht (außer gegen Federer, Nadal und Djokovic) eigentlich gegen jeden anderen Top100-Spieler als Favorit in ein Match.

Zverev: Und auch, wenn man Alexander Zverev gern gute Chancen auf das Halbfinale einräumen würde, weil er in dieser Gruppe nominell der zweitstärkste Spieler ist - hier kann alles passieren. Seit dem Rogers Cup in Toronto hat der Zverev nur noch bei einem Turnier die 4. Runde (Halbfinale Shanghai) erreicht und unterwegs gegen wesentlich schwächere Gegner wie Malek Jaziri (MAR/61. der Welt), Philipp Kohlschreiber (34) oder Robin Haase (NED/55) verloren - und darf sich deshalb auch glücklich schätzen, überhaupt für das Saisonfinale der besten acht Spieler in London qualifiziert zu sein.

ATP-Finals: Zeitplan, Ternube