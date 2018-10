ATP Finals: Tritt Juan Martin del Potro doch in London an?

Versucht Juan Martin del Potro doch noch ein Comeback 2018? Das würde das Rennen um einen Startplatz in London beim Saisonfinale beschleunigen.

Müssen die Karten für das ATP-World-Tour-Finale in London womöglich doch neu gemischt werden? Wenn man der Website "La Nacion" Glauben schenken darf, dann hat Juan Martin del Potro einen Start beim Saisonendspiel noch nicht endgültig abgeschrieben. Sollte es der Argentinier trotz der Fraktur seiner Kniescheibe in die O2 Arena schaffen, dann spitzt sich das Race to London noch mehr zu.

Der US-Open-Sieger von 2009 musste im Achtelfinale von Shanghai gegen Borna Coric nach dem Verlust des ersten Satzes aufgeben.

Vier Kandidaten, die innerhalb von 720 Punkten liegen, treten in dieser Woche beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Wien an. Kei Nishikori könnte John Isner von Platz neun verdrängen, so er weiter kommt als der US-Amerikaner. Dominic Thiem wiederum an Kevin Anderson vorbeiziehen, wenn er deutlich besser abschneidet als der Wimbledon-Finalist dieses Jahres.

Fragezeichen auch hinter Rafael Nadal

Nishikori und Isner sind für Thiem in Wien keine Gefahr, kommende Woche in Paris allerdings stehen 1.000 Punkte zur Disposition. Und dort hat etwa Thiems Coach Günter Bresnik den Sieger von Miami ziemlich weit oben auf der Liste der Sieganwärter.

Marin Cilic, auch noch nicht fix für London qualifiziert, müht sich derweil in Basel. Der Kroate hat in den letzten Wochen nicht überzeugt, darf als Fünfter im Race aber auf einen Auftritt beim Saisonfinale hoffen.

Fix qualifiziert sind neben del Potro auch Novak Djokovic, Roger Federer, Alexander Zverev und der Weltranglisten-Erste Rafael Nadal. Letzterer allerdings quält sich seit seiner Aufgabe bei den US Open, übrigens gegen Juan Martin del Potro, mit Verletzungsproblemen. Ein Antreten in London scheint zum jetzigen Zeitpunkt keineswegs sicher.