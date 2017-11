"Dimi" tappt in Interview-Falle

Schön geleimt! Ryan Harrison hat Kumpel Grigor Dimitrov am Rande der ATP Finals in London gekonnt auf die Schippe genommen. Das fingierte Interview brachte den Bulgaren mächtig in Verlegenheit.

Stell dir vor, du stehst bereits im Halbfinale der ATP World Tour Finals und der Reporter fragt: "Grigor, du bist noch nicht sicher für die nächste Runde qualifiziert, bist du sehr enttäuscht?"

Wenn du danach auch noch ein Lied der Backstreet Boys zum Besten geben sollst und auf deine Karrierepläne als Model angesprochen wirst, fühlt sich selbst der abgeklärteste Medienprofi nicht mehr ganz wohl in seiner Haut.

Bedanken kann sich Dimitrov bei Spaßvogel Ryan Harisson. Der US-Amerikaner ist in London allerdings nicht nur für den Klamauk zuständig, mit Partner Michael Venus spielt Harisson am Samstag um einen Platz im Doppel-Finale.