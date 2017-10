Thiem sichert sich zweite Finals-Teilnahme

Hong Kong Open Women Single Live WTA Hongkong: Tag 4 Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Viertelfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Viertelfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Halbfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Halbfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Finale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Finale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Viertelfinale -

Session 1 BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Viertelfinale -

Session 2 If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Viertelfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Viertelfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Viertelfinale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Halbfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP: Moskau -

Halbfinals BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 1 If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Finale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Finale European Open Men Single ATP Antwerpen: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 2 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 3

Dominic Thiem hat sich trotz einer erfolglosen Asien-Tour zum zweiten Mal für die ATP World Tour Finals in London qualifiziert.

Der 23-Jährige fährt trotz drei Niederlagen in Folge zu den ATP World Tour Finals nach London. Damit hat sich der Österreicher nach Rafel Nadal, Roger Federer und seinem Kumpel Alexander Zverev als vierter Spieler frühzeitig für das Turnier in der O2-Arena qualifiziert.

Grund für die Qualifikation ist die Zweitrundenniederlage von Sam Querrey gegen Grigor Dimitrov beim Masters in Shanghai. Der US-Amerikaner verpasste dabei entscheidende Punkte im Race to London zu sammeln - zur Freude von Thiem.

46 Siege für die Finals

Mit 3750 Punkten liegt der "Dominator" 250 Punkte über der Qulifikationsgrenze der ATP. Mit dem Titel in Rio de Janeiro, dem Halbfinale bei den French Open und insgesamt 46 Saisonsiegen sicherte sich Thiem die zweite Teilnahme an den Finals nach 2016. Im vergangenen Jahr musste er sich in der Gruppenphase Novak Djokovic und Milos Raonic geschlagen geben, feierte jedoch gegen Gael Monfils seine Siegpremiere beim Turnier der besten Acht. Im November soll Thiem nun die zweite Chance auf ein Weiterkommen gegen die Superstars bekommen.

