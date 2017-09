"Chancen für Murray-Start intakt"

Herwig Straka, Turnierdirektor der Erste Bank Open in Wien, hofft nach wie vor auf einen Start von Andy Murray vom 23. bis 29 Oktober.

Bezugnehmend auf den heutigen Facebook-Eintrag von Andy Murray, er müsse die beiden Asien-Turniere in Peking und Shanghai wegen seiner Hüftverletzung absagen und "wahrscheinlich" auch auf ein Antreten in Wien und Paris verzichten, hält Herwig Straka, der Turnierdirektor der Erste Bank Open 500, fest: "Laut Management, mit dem ich laufend in Kontakt bin, sind die Chancen für einen Wien-Start von Andy Murray intakt. Er hat noch keine definitive Entscheidung getroffen, die heurige Saison vorzeitig zu beenden. Das geht auch aus seinem Facebook-Post klar hervor. Wir hoffen sehr, dass die Genesung von Andy Murray so rasch voranschreitet, dass er im kommenden Oktober in der Wiener Stadthalle spielen kann", so Straka.