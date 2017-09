Siegerpokal auf Tour, Finaltickets zu gewinnen

Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO: TAG 2 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 3 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 4 GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Viertelfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Halbfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Finale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan -

Tag 1 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Viertelfinals Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Halbfinals Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale

Wer am Finaltag der Erste Bank Open 500 in der Wiener Stadthalle als VIP zu Gast sein möchte, muss lediglich kreativ sein. Und die Siegertrophäe auf deren Österreich-Tour besuchen.

Tennisfans aufgepasst: Nach dem Erfolg des letzten Jahres, geht der Siegerpokal der Erste Bank Open 500 auch heuer auf Tour durch ganz Österreich - und Du kannst dabei sein! Gemeinsam mit unseren Sponsorpartnern RADO und Mercedes-Benz Österreich starten wir die Tour am 11. August in Dornbirn bei Juwelier O. Rein. Die Tour endet am 10. Oktober in der RADO Boutique auf der Kärntner Straße in Wien. Hier kann die begehrte Trophy für zehn weitere Tage bewundert werden, bevor sie am 21. Oktober 2017 feierlich abgeholt und pünktlich zum Start der Erste Bank Open 500 in die Wiener Stadthalle gebracht wird.

Mitmachen und gewinnen

Mache ein originelles Selfie von Dir und der Erste Bank Open 500-Trophy und poste es mit dem Hashtag #trophyontour auf unserer Facebook-Seite oder auf Deinem Instagram-Profil. Unter allen geposteten Fotos verlosen wir 1×2 VIP-Finaltickets plus cooles Tennisequipment. Dieses Jahr bekommt der Gewinner außerdem die Möglichkeit den Pokal zur Siegerehrung zu bringen, und darf sich außerdem über eine exklusive Backstage-Tour hinter die Kulissen der Erste Bank Open 500 freuen. Zusätzlich werden die lustigsten und kreativsten 5 Fotos aus jeder Etappenstadt mit 5 Finaltickets belohnt.

Hier die Stationen der "Trophy on Tour":

· 11.08.-20.08..: Dornbirn, Juwelier O. Rein, Marktstraße

· 22.08.-27.08.: Innsbruck, Juwelier Witzmann, Herzog-Friedrich-Straße

· 29.08.-03.09.: Salzburg, Juwelier Kruzik, Universitätsplatz

· 05.09.-10.09.: Linz, Juwelier Mayrhofer, Hauptplatz

· 12.09.-17.09.: Klagenfurt, Juwelier O. u. M. Habenicht, Bahnhofstraße

· 19.09.-24.09.: Graz, Juwelier Heimo Wagner, SC Seiersberg

· 26.09.-01.10.: Eisenstadt, Juwelier Kröpfl, Hauptstraße

· 03.10.-08.10.: Vösendorf, Juwelier Ellert, SCS