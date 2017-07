Traumreise mit Traumtennis in die Traumstadt

Jiangxi Open Women Single Di 11:00 WTA Nanchang: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 WTA Nanchang: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 WTA Nanchang: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinals Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 13:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 Stanford Bank of the West Classic -

Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Fr 13:00 Generali Open -

Halbfinals Citi Open Women Single Fr 19:00 Washington Citi Open: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Fr 21:00 Stanford Bank of the West Classic: Viertelfinals Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Sa 14:00 Generali Open -

Finale Citi Open Women Single Sa 22:30 Washington Citi Open: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single Sa 23:00 Stanford Bank of the West Classic: Halbfinals Citi Open Women Single So 23:00 Washington Citi Open: Finale Bank of the West Classic Women Single So 23:00 Stanford Bank of the West Classic: Finale

Von 21. bis 29. Oktober 2017 gehen in der Wiener Stadthalle die 43. Erste Bank Open über die Bühne. Mit tennisnet und Lavazza könnt ihr anlässlich der German Open in Hamburg eine Traumreise in die Traumstadt Wien gewinnen - mit Traumtennis! Seid in Wien exklusive VIP-Gäste und genießt on top besten Lavazza Kaffee.

Vormittag Wiener Oper - Nachmittag Wiener Tennis

Erlebt Wien von seiner besten Seite, entdeckt die wunderschöne Altstadt oder einzigartige Sehenswürdigkeiten der österreichischen Hauptstadt und seid danach noch als VIP bei den Erste Bank Open dabei.

Von Schloss Schönbrunn über das Wiener Riesenrad bis hin zum Stephansdom oder der über die Grenzen hinaus bekannte Kärntnerstraße: Wien hat einiges zu bieten. Nach eurer Tour durch die Traumstadt geht es weiter zum Traumtennis - mit perfektem Espresso!

Bester Lavazza Kaffee seit über 120 Jahren

Als Marktführer im italienischen Einzelhandel mit weltweit über 3.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 1,9 Milliarden Euro ist Lavazza mit seiner über 120-jährigen Geschichte einer der größten Kaffeeveredler der Welt. Über 27 Milliarden Tassen besten Lavazza Kaffees werden jährlich über den ganzen Globus verteilt getrunken - und auch ihr trägt in Wien dazu bei!

Lavazza engagiert sich unter anderem als ATP-Premium-Partner bei den traditionsreichen Tennisturnieren in Stuttgart, Hamburg - wo im Rahmen der German Open dieses Gewinnspiel gestartet wird -, Kitzbühel und Wien. Gemeinsam mit tennisnet verlost Lavazza eine Traumreise in die Millionenstadt Wien!

Gewinnt einmal zwei VIP-Tickets für den 24. Oktober in der Wiener Stadthalle und erlebt einen Tag Spitzentennis. Flug und zwei Übernachtungen vom 23. bis 25. Oktober im Sternehotel natürlich inklusive, dazu genießt ihr den besten Lavazza Kaffee! Spielt mit und gewinnt die Traumreise mit Traumtennis im Gesamtwert von über 2.000 Euro!

So fliegt ihr nach Wien!

Alles was ihr dafür tun müsst, ist diesen Facebook-Beitrag zu liken, kommentieren und teilen - schon seid ihr in der Verlosung! Vielleicht seid schon bald IHR in der Traumstadt Wien - tennisnet und Lavazza wünschen viel Glück!

Das Lavazza Gewinnspiel endet am 11. August.