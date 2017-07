Zverev spielt in der Wiener Stadthalle

Bucharest Open Women Single So Live WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So Live ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Alexander Zverev schlägt erstmals beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Wien auf.

Der nächste Tennis-"Hochkaräter" hat sein Antreten bei den mit 2.621.850 Euro dotierten Erste Bank Open 500 vom 21. bis 29. Oktober 2017 in der Wiener Stadthalle zugesagt! Die Rede ist vom deutschen Shooting-Star Alexander Zverev, der sich in der laufenden Saison mit Turniersiegen in Montpellier, München und beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom, wo er im Finale den Serben Novak Djokovic in zwei Sätzen das Nachsehen gab, bis auf Platz elf in der Weltrangliste nach vorne katapultiert hat. In der ATP-Jahreswertung ist der 20-jährige Hamburger, der zuletzt das Achtelfinale in Wimbledon erreicht hat, sogar auf Position sechs zu finden. Das "Race to Milan", das Ranking der "NextGen"-Stars bis 21 Jahre, führt Zverev dank seiner sensationellen Erfolge in dieser Saison überlegen an.

"Alle Experten sind überzeugt davon, dass Alexander Zverev ebenso wie Dominic Thiem das zukünftige Geschehen auf der ATP World Tour prägen wird. Er hat in seiner jungen Karriere bereits großartige Erfolge gefeiert und begeistert die Fans mit seiner spektakulären Spielweise. Wir freuen uns sehr darüber, dass Alexander Zverev in diesem Jahr zu den Erste Bank Open 500 nach Wien kommt", sagte Turnierdirektor Herwig Straka, der heuer bei Österreichs größtem Tennisturnier auch den erstmals stattfindenden "NextGen ATP Finals" im November in Mailand besonderes Augenmerk schenkt.

"Wie beim Endspurt im ‚Race to London' wird sich zum Jahresende hin auch der Kampf um die Startplätze für das Saisonfinale der besten U21-Spieler in Mailand zuspitzen. Daher haben wir auch auf aufstrebende Akteure wie den Russen Karen Khachanov oder den Kroaten Borna Coric ein Auge geworfen. Wir werden die Entwicklung der jungen Spieler weiter beobachten und mit Sicherheit einige ‚NextGen'-Stars im Feld der Erste Bank Open 500 haben", ergänzte Straka.