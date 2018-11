Tennis-Showkampf zwischen Nadal und Djokovic in Saudi-Arabien abgesagt

Der umstrittene Showkampf in Saudi-Arabien zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic findet nun doch nicht statt. Grund hierfür ist eine Verletzung des Spaniers.

Der viel kritisierte Tennis-Showkampf in Saudi-Arabien zwischen dem Weltranglistenersten Novak Djokovic aus Serbien und seinem Vorgänger Rafael Nadal ist wie erwartet nun auch offiziell abgesagt worden. Grund hierfür ist die Knöchelverletzung beim Spanier Nadal, dem ein frei schwimmender Gelenkkörper operativ entfernt wurde. Der 17-malige Grand-Slam-Champion hatte daraufhin seine Saison für beendet erklärt.

Das Match um den "King Salman Tennis Cup" sollte am 22. Dezember in der saudi-arabischen Hafenstadt Dschidda stattfinden. Nach der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul war die geplante Teilnahme der beiden Topstars sehr umstritten.