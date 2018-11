Konkurrenz zum Davis Cup: Die ATP präsentiert eigenes Mannschaftsturnier

Der reformierte Davis Cup des Tennis-Weltverbandes ITF bekommt ab dem Jahr 2020 durch ein weiteres Teamevent hochkarätige Konkurrenz. Am Donnerstag präsentierte die Vereinigung der Profispieler ihre Pläne für den ATP Cup, der sechs Wochen nach der Premiere des Davis-Cup-Finals in Australien stattfinden wird und als "größere" Neuauflage des früher in Düsseldorf ausgetragenen World Team Cups angekündigt wurde.

In drei Städten auf dem fünften Kontinent, die noch nicht bekannt sind, spielen 24 Nationen um den Titel. In Gruppenspielen mit jeweils vier Teams und einer anschließenden Finalrunde werden pro Begegnung zwei Einzel und ein Doppel ausgetragen.

Das Turnier, das im Vorfeld der Australian Open in Melbourne stattfindet, dauert zehn Tage und ist mit 15 Millionen Dollar Preisgeld dotiert. Zudem können die Spieler bis zu 750 Weltranglistenpunkte ergattern.

Djokovic: "Der beste Weg, um in die Saison zu starten"

Erst im September hatte der Weltverband ITF die Reform des Davis Cups verabschiedet. Ende November 2019 wird in Madrid erstmals ein Finalturnier für 18 Mannschaften ausgetragen. Der Termin hat jedoch bereits heftige Kritik hervorgerufen, nicht nur Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev hat seine Teilnahme kategorisch ausgeschlossen.

Anders als der Davis Cup besitzt der ATP Cup die Unterstützung der Spieler. "Es ist der beste Weg, um in die Saison zu starten", sagte der Weltranglistenerste Novak Djokovic (Serbien). Zverev hält das Turnier für "einen guten Weg, Teamwettbewerbe im Tennis zu erhalten". Auch Roger Federer (Schweiz) und die amerikanische Nummer eins John Isner äußerten sich wohlwollend zum neuen Format.

ATP-Boss Kermode: "Die Spieler stehen zu 100 Prozent dahinter"

Der ATP-Präsident Chris Kermode sagte bei der Präsentation am Rande des ATP-Finals in London: "Wir hatten den World Team Cup in Düsseldorf für 35 Jahre. Jetzt bringen wir ihn zurück, aber viel größer, und die Spieler stehen zu 100 Prozent dahinter." Im Düsseldorfer Rochusclub hatte die ATP von 1978 bis 2012 jeweils im Mai vor den French Open einen Mannschaftswettbewerb ausgetragen.

Der Weltverband ITF und die Investmentgruppe Kosmos, deren Gesicht Spaniens Fußballstar Gerard Pique ist, sind längst auf der Suche nach einem anderen Termin, die ATP scheint aber nicht bereit zu sein, Platz in ihrem Terminkalender freizuräumen. Auch Federer, Initiator des Laver Cups im September, dürfte nicht bereit sein, die Woche, in der das Duell zwischen Europa und dem Rest der Tenniswelt stattfindet, abzugeben.