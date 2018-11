betway Match of the day: Khachanov fordert Top-Favorit Djokovic im Paris-Finale

Im Finale des Rolex Paris Masters treffen Debütant Karen Khachanov und Top-Favorit Novak Djokovic aufeinander. Wettanbieter betway präsentiert euch das "Match of the day" inklusive Quoten!

Es ist ein unerwartetes Duell im Endspiel des Rolex Paris Masters. Novak Djokovic und Karen Khachanov duellieren sich um den Titel beim letzten ATP-Masters-1000-Event des Jahres.

Dass Djokovic erneut in einem Finale vertreten ist nicht so überraschend, wie der Umstand, dass sein Finalgegner nicht einmal auf der Setzliste erschienen ist. Khachanov spielte sich mit tollem Tennis und der vermutlich besten Turnierleistung seiner Karriere in die Position des Herausforderers des scheinbar unbezwingbaren Serben.

Das Match gegen Roger Federer zeigte einmal mehr, wie stark Djokovic auch auf den letzten Metern der Saison ist. Unnachgiebig und mit endlos scheinender Ausdauer zermürbte er seinen Dauerrivalen im längsten Aufeinandertreffen der Schwergewichte in einem Best-of-3-Matches.

Aber auch Khachanov bewies gegen seine bisherigen eine tolle mentale Verfassung und ließ sich auch von seinen jungen Kollegen Alexander Zverev und Dominic Thiem nicht aus der Ruhe bringen. Das Duell gegen den "Djoker" wird jedoch eine ganz andere Nummer werden

Außenseiter Khachanov wittert seine Chance

So sieht auch Wettanbieter betway den Serben im "Match of the day" als klaren Favoriten auf den Titel. Djokovic geht mit einer Siegquote von 1,20 ins Match und wäre mit einem Sieg seit 23 Partien am Stück ungeschlagen.

Klar, dass Khachanov nur die Außenseiterrolle bleibt und so bekommt der Russe eine Quote von 4,50 zugeschrieben.

