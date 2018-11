betway Match of the day: Alexander Zverev im Paris-Viertelfinale gegen Karen Khachanov

Alexander Zverev trifft im Viertelfinale beim Rolex Paris Masters auf den Russen Karen Khachanov. Wettanbieter betway präsentiert euch das "Match of the day" inklusive Quoten!

Eines ist sicher: Es wird schnell werden im Match zwischen den NextGen-Stars Alexander Zverev und Karen Khachanov.

Vor allem Zverevs Gegner aus Russland hält sich mit seinen Schlägen nicht zurück und entwickelt einen enormen Spin und eine tolle Geschwindigkeit auf die Bälle. Damit beendete Khachanov auch alle ATP-Finals-Träume von John Isner in der Runde zuvor. Es war ein atemberaubendes Match, das Khachnaov am Ende mit 6:4, 6:7 (9) und 7:6 (8) gewann.

Leichter hatte es Zverev in seiner Achtelfinalpartie gegen Diego Schwartzman. Der 21-Jährige spielte solides Tennis und nutzte seine Chancen konsequent aus. Am Ende stand ein völlig verdienter 6:4, 6:4-Sieg auf der Anzeigentafel.

Im Duell mit Khachanov wird sich Zverev jedoch steigern müssen und darf sich keine Schwächephasen leisten. Sein Gegenüber strotzt vor Selbstvertrauen und wird sich trotz der schlechteren Weltranglistenposition nicht verstecken.

Zverev hat Halbfinale im Blick

Wettanbieter betway sieht im "Match of the day" den Deutschen vorn und gibt für einen Sieg von Zverev eine Quote von 1,44 aus. Khachanov hingegen geht mit einer Quote von 2,75 ins Match.

Du weißt jetzt schon, wer das ATP-Masters-1000-Turnier in Paris Bercy gewinnen wird? Dann hol dir noch zusätzliche Informationen im betway Favoritencheck zum letzten Masters des Jahres und gib deine Wette ab!

Gib hier deine Wette für deinen Favoriten ab!

Ihr seid euch unsicher, welcher der beiden Akteure die Partie für sich entscheiden wird? Dann wettet doch einfach, wer den ersten, zweiten oder dritten Satz gewinnt. Mit betway könnt ihr auf das exakte Ergebnis tippen, auf die Gesamtzahl der Spiele wetten oder einfach auf eine Tiebreak-Entscheidung setzen.

Plus: Mit betway bekommst du als Neukunde einen 150€-Willkommensbonus und startest mit einem Boost in deine Wette! Jetzt loslegen und auf alle ATP- und WTA-Turniere, Matches und deine Lieblingsspieler wetten. Hier geht's zur Anmeldung!