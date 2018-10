Wien: Gasquet verletzt - Neuer Gegner für Dominic Thiem

Dominic Thiem bekommt beim Heimspiel bei den Erste Bank Open in Wien einen neuen Erstrunden-Gegner, denn Richard Gasquet hat zurückgezogen.

Der Franzose nahm am Sonntagnachmittag seine Nennung zurück, nachdem er vom Turnierarzt untersucht worden war - so berichtet es die Turnierseite der Erste Bank Open. Gasquet leidet an einer Gelenksverletzung an der rechten Hand.

Thiem trifft somit auf einen Lucky Loser, der erst nach Beendigung der Qualifikation feststehen wird.