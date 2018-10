Shanghai Masters: Borna Coric schlägt Roger Federer - Finale gegen Novak Djokovic

Titelverteidiger Roger Federer ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai ausgeschieden. Der Schweizer unterlag im Halbfinale Borna Coric aus Kroatien, der im Endspiel am Sonntag auf Novak Djokovic trifft.

Borna Coric steht erstmals im Finale eines ATP-Masters-1000-Turniers: Der Kroate besiegte in der Vorschlussrunde Titelverteidiger Roger Federer nach einer ganz starken Leistung, vor allem als Aufschläger, mit 6:4 und 6:4 und trifft im Endspiel am Sonntag auf Novak Djokovic, der mit Alexander Zverev keine Probleme hatte.

Der Außenseiter überzeugte von Beginn an mit seinem Aufschlag, Federer andererseits konnte sich im gesamten ersten Satz keine einzige Breakchance erarbeiten. Nach dem 6:4 nach 45 Minuten legte Coric auch in Durchgang zwei gleich wieder mit Break vor. Und wieder war der Kroate bei eigenem Service nicht zu knacken: Mit seinem neunten Ass holte sich Coric seinen ersten Matchball, den er nach knapp 74 Minuten auch verwertete.

Coric gegen Djokovic noch ohne Erfolg

Zweimal waren sich Federer und Coric in diesem Jahr schon begegnet: In Indian Wells hatte der 20-fache Major-Sieger knapp die Nase vorne gehabt, Coric revanchierte sich in Halle/Westfalen, wo der 21-Jährige im Finale gegen Federer gewann.

Coric hatte zu Beginn des Turniers Stan Wawrinka in drei Sätzen besiegt, im Achtelfinale von der Aufgabe von Juan Martin del Potro profitiert. Federer wiederum war mit Problemen in seine Titelverteidigungsmission gestartet, seine beste Leistung hatte der Baselbieter im Viertelfinale gegen Kei Nishikori gezeigt.

Im Finale geht es für Coric nun gegen Novak Djokovic, der sich in der Vorschlussrunde gegen Alexander Zverev mit einer Galavorstellung mit 6:2 und 6:1 durchsetzen konnte. Es wird das dritte Aufeinandertreffen der beiden Männer vom Balkan werden - die beiden bisherigen hat Djokovic jeweils in zwei Sätzen gewonnen.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai