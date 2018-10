ATP Round-Up: Monfils schlägt Tsonga, Gulbis stoppt Shapovalov

Einige große Namen haben sich am Donnerstag in Antwerpen und Stockholm die Ehre gegeben. Bei beiden ATP-World-Tour-250-Turnieren stehen heute die Viertelfinali an. Mit deutscher Beteiligung.

Gael Monfils hat das französische Duell gegen Jo-Wilfried Tsonga beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Luxemburg in drei Sätzen für sich entschieden. Im Duell zweier verletzungsgeplagter Spieler setzte sich Monfils nach einer Spielzeit von 1:55 Stunden mit 6:4, 3:6 und 6:4 durch. Tsonga hatte in Antwerpen zuvor seinen ersten Matchsieg seit Februar gefeiert, in Runde eins gegen Guido Pella. Der enttrhonte Titelverteidiger von Antwerpen macht sich nun auf nach Wien, wo er im vergangenen Jahr erst im Finale gegen Guido Pella unterlegen war.

Turnierfavorit Kyle Edmund hat es ebenfalls ins Viertelfinale geschafft. Der Brite hielt sich mit Albert Ramos-Vinolas nicht lange auf, gewann mit 6:2 und 6:0. Edmund trifft in der Runde der letzten Acht auf Ilya Ivashka aus Weißrussland, Monfils bekommt es mit Vasek Posipisil zu tun. Ebenfalls im Viertelfinale steht Jan-Lennard Struff, der am Freitag gegen Richard Gasquet antritt.

John Isner über die volle Distanz

In Stockholm musste die Nummer eins John Isner über die volle Distanz gehen. Der US-Amerikaner, der gute Aussichten auf einen Startplatz beim ATP Finale in London hat, besiegte seinen Landsmann Bradley Klahn mit 7:6 (2), 6:7 (5) und 7:6 (5). Keine Probleme hatte Fabio Fognini mit Lukas Lacko.

Und auch Ernests Gulbis gab mal wieder ein Lebenszeichen von sich. Der Lette schlug in der Abendsession Denis Shapovalov, trifft im Viertelfinale auf Jack Sock. Aus deutscher Sicht gilt die Aufmerksamkeit natürlich Philipp Kohlschreiber, der nach seinem sensationellen Comeback gegen Fernando Verdasco gegen Stefanos Tsitsipas aus Griechenland antritt.

Hier das Einzel-Tableau in Antwerpen

Hier das Einzel-Tableau in Stockholm