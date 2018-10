Nadal und Djokovic spielen Exhibition in Saudi-Arabien

Rafael Nadal und Novak Djokovic bestreiten am 22. Dezember eine Exhibition in Jeddah, Saudi-Arabien.

Das Match findet im King Abdullah Sports City statt. In diesem Stadion sind normalerweise Fußballmatches zu beobachten, allerdings gingen auch schon Boxkämpfe an diesem Veranstaltungsort über die Bühne.

Nadal ließ auf Twitter verlautbaren, dass er sich bereits auf den Schaukampf freue. Es wird sein erster Auftritt im Königreich sein. Derzeit laboriert der Weltranglistenerste an einer Knieverletzung, sein Comeback ist in Paris-Bercy geplant.

Ganz anders sein Kontrahent Novak Djokovic. Der Serbe schickt sich nach den Triumphen in Wimbledon und New York an, Nadal vom Thron zu stoßen. Beim Masters-1000-Turnier in Shanghai trifft der 31-Jährige in der zweiten Runde auf Jeremy Chardy.

Nicht der erste Schaukampf

Für Nadal und Djokovic wird der Schaukampf in Jeddah nicht der erste sein: Das Duo traf bereits in Bangkok und Milan bei Exhibitions aufeinander.

Auf der ATP-Tour haben die beiden 52 Mal gegeneinander gespielt. Der Serbe führt im Head to Head mit 27:25 und gewann acht der letzten zehn Begegnungen.