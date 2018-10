Tennis, Paris Masters: Termine, Teilnehmer, TV, Livestream und Liveticker

In der französischen Hauptstadt findet mit den Paris Masters das letzte Herrenturnier vor den ATP Finals statt. Hier erfahrt ihr alles zu den Terminen und Teilnehmern sowie der Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Von wann bis wann finden die Paris Masters statt?

Nachdem am 27./28. Oktober die Qualifikationsrunden ausgespielt wurden, beginnt das Hauptturnier am 29. Oktober mit der ersten Runde. Die 16 gesetzten Spieler stoßen erst in der zweiten Runde zum restlichen Feld dazu. Ende des Turniers ist mit dem Finale am Sonntag den 4. November.

ATP: Die Termine der Paris Masters

Datum Runde 29. Oktober 1. Runde 30. Oktober 1. Runde 31. Oktober 2. Runde 1. November Achtelfinale 2. November Viertelfinale 3. November Halbfinale 4. November Finale

Paris Masters: Diese Spieler sind dabei

Zum letzten Herrenturnier vor den ATP-Masters gibt sich natürlich die gesamte Weltelite die Ehre, sodass die Top 16 der Welt auch allesamt vertreten sind. Neben dem gesetzten Alexander Zverev ist aus deutscher Sicht nur noch Philipp Kohlschreiber dabei.

Peter Gojowczyk und Jan-Lennard Struff scheiterten bereits früh in der ersten Runde bzw. in der Qualifikation.

Nummer der Setzliste Spieler 1. Rafael Nadal 2. Novak Dokovic 3. Roger Federer 4. Marin Cilic 5. Alexander Zverev 6. Dominic Thiem 7. Kevin Anderson 8. John Isner 9. Grigor Dimitrow 10. Kei Nishikori 11. Borna Coric 12. Kyle Edmund 13. Fabio Fognini 14. Stefanos Tsitsipas 15. Diego Schwatzmann 16. Jack Sock

ATP Masters in Paris: TV-Übertragung, Livestream und Liveticker

Das mit einem Gesamtpreisgeld von 4.273.775 Euro dotierte Top-Turnier wird live und exklusiv von Sky übertragen. Als Kommentatoren sind Marcel Meinert, Adrian Grosser, Toni Tomic und Florian Bauer im Dienst.

Der Pay-TV-Sender bietet auch einen Livestream via Sky Go an, jedoch ist hierfür ebenfalls ein Abonnement notwendig.

Bei SPOX könnt ihr zudem die wichtigsten Partien im LIVETICKER verfolgen.