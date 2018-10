betway Match of the day: Kohlschreiber trifft beim Rolex Paris Masters auf Cilic

Philipp Kohlschreiber steht im Kampf um das Achtelfinale beim Rolex Paris Masters der Kroate Marin Cilic gegenüber. Wettanbieter betway präsentiert euch das "Match of the day" inklusive Quoten!

Die Ausgangslage für Philipp Kohlschreiber gegen den vermeintlich stärkeren Marin Cilic ist gar nicht schlecht. Auf dem Papier scheint das Duell um das Achtelfinale beim Rolex Paris Masters schon vor dem ersten Aufschlag entschieden.

In direkten Vergleich sieht es für "Kohli" jedoch weit besser aus: Sieben der elf Duelle konnte der Augsburger bislang für sich entscheiden. Auch das bislang letzte Aufeinandertreffen ging aufs Konto der Nummer 43 der Welt, als Kohlschreiber mit einer tollen Leistung Cilic beim Masters in Indian Wells glatt in zwei Sätzen besiegte.

So einfach wird sich der Kroate, derzeit Nummer sieben der Welt, nicht geschlagen geben. Für Cilic geht es noch um die sichere Teilnahme an den Nitto ATP-Finals in London. Im Moment liegt der US-Open-Viertelfinalist auf Rang sieben und muss noch etwas zittern. Ein Halbfinale in Paris würde dem Kroaten zur sicheren Teilnahme reichen.

betway sieht Cilic in der Favoritenrolle

Wettanbieter betway sieht im "Match of the day" den Kroaten vorn und gibt eine Siegquote von 1,40 für Cilic aus. Kohlschreiber bekommt eine Quote von 3,0 zugesprochen und geht damit als Herausforderer in das Match.

