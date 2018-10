betway Match of the day: Dominic Thiem beim Rolex Paris Masters gegen Gilles Simon

Dominic Thiem trifft zum Auftakt beim Rolex Paris Masters auf den routinierten Franzosen Gilles Simon. Wettanbieter betway präsentiert euch das "Match of the day" inklusive Quoten!

Es ist an der Zeit, die letzten Punkte für die sichere Teilnahme an den Nitto ATP-Finals in London klarzumachen - das wird sich zumindest Dominic Thiem vor dem Auftakt beim Rolex Paris Masters denken.

Die erste Partie im Pariser Stadtteil könnte jedoch eine leichtere sein: Auf der Gegenseite wird ein bestens aufgelegter und mit Spielwitz versehener Gilles Simon stehen. Der Franzose hat nicht nur den Heimvorteil, sondern erlebt so etwas wie seinen dritten Frühling. In Basel lieferte der 33-Jährige eine sagenhafte Partie gegen Roger Federer ab und musste sich nur knapp nach drei engen Sätzen geschlagen geben.

Auch der Erstrundensieg von Simon in Paris sollte Thiem aufhorchen lassen. Gegen sein Landsmann Lucas Pouille ließ Simon nichts anbrennen und zog sicher in die nächste Runde ein. Thiem reist mit der Viertelfinalniederlage aus Wien nach Paris und wird auf Wiedergutmachung aus sein.

Du weißt jetzt schon, wer das ATP-Masters-1000-Turnier in Paris Bercy gewinnen wird? Dann hol dir noch zusätzliche Informationen im betway Favoritencheck zum letzten Masters des Jahres und gib deine Wette ab!

Thiem in der Favoritenrolle und London ganz nah

Im betway "Match of the day" hat der Österreicher leicht die Nase vorn und wird mit einer Extraportion Motivation in das Match gehen. Nur noch wenige Punkte fehlen dem "Dominator" für das Ticket in London und bekommt eine Siegquote von 1,53 zugesprochen. Simon bekommt eine Quote von 2,50.

Gib hier deine Wette für deine Favoritin ab!

Ihr seid euch unsicher, welcher der beiden Akteure die Partie gewinnen wird? Dann wettet doch einfach, wer den ersten, zweiten oder dritten Satz gewinnen wird. Mit betway könnt ihr auf das exakte Ergebnis tippen, auf die Gesamtzahl der Spiele wetten oder einfach auf eine Tiebreak-Entscheidung setzen.

Plus: Mit betway bekommst du als Neukunde einen 150€-Willkommensbonus und startest mit einem Boost in deine Wette! Jetzt loslegen und auf alle ATP- und WTA-Turniere, Matches und deine Lieblingsspieler wetten. Hier geht's zur Anmeldung!