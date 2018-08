Gojowczyk im Achtelfinale von Winston-Salem

Peter Gojowczyk hat beim ATP-Turnier in Winston-Salem/North Carolina das Achtelfinale erreicht. Der Münchner besiegte in der zweiten Runde bei seiner Generalprobe für die US Open (ab 27. August) den Argentinier Horacio Zeballos 6:4, 6:7 (4:7), 6:1. In der ersten Runde hatte der 29-Jährige von einem Freilos profitiert.

Gojowczyk trifft in der Runde der letzten 16 nun entweder auf den an Position zwei gesetzten Spanier Pablo Carreno Busta oder Franco Skugor aus Kroatien. In der vergangenen Woche war Gojowczyk beim Masters in Cincinnati/Ohio in der zweiten Runde am 20-maligen Grand-Slam-Champion Roger Federer gescheitert.

Hier das Einzel-Tableau in Winston-Salem