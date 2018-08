Struff erreicht zweite Runde in Winston-Salem

Jan-Lennard Struff (Warstein) ist beim ATP-Turnier in Winston-Salem/North Carolina in die zweite Runde eingezogen. Der 28-Jährige besiegte den Franzosen Benoit Paire in 70 Minuten mit 7:6 (7:5), 6:3 und trifft nun am Montag auf Marco Cecchinato (Italien/Nr. 4).

Aus deutscher Sicht ist bei der mit 778.070 Dollar dotierten Veranstaltung noch Peter Gojowczyk am Start. Der an Position 16 gesetzte Münchner hat ein Freilos in der ersten Runde und bekommt es in seinem Auftaktmatch mit dem Sieger des Duells zwischen Qualifikant Horacio Zeballos (Argentinien) und Lukas Lacko (Slowakei) zu tun.