ATP Toronto: Zverev, Thiem auf Kollisionskurs, Wawrinka gegen Kyrgios zum Auftakt

Knifflige Auslosung für einige Topstars beim ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto: Stan Warwinka trifft gleich zu Beginn auf Nick Kyrgios, Dominic Thiem und Alexander Zverev könnten sich im Viertelfinale treffen.

Die gute Nachricht für die acht Topgesetzten beim ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto: Sie alle, angefangen von Rafael Nadal bis zu John Isner, genießen in Runde eins ein Freilos. Was insofern hilfreich ist, als dass man als Nummer 16 einen dreifachen Grand-Slam-Champion zum Auftakt serviert bekommen kann: Nick Kyrgios trifft nämlich auf Stan Wawrinka.

Der Australier könnte auch der erste echte Prüfstein für Nadal werden, das Tableau sieht ein Treffen im Achtelfinale vor. Marin Cilic ist ebenfalls im obersten Viertel präsent, er wäre der Viertelfinalgegner von Nadal, in der Vorschlussrunde ist ein Treffen des Spaniers mit Juan Martin del Potro vorgesehen.

Thiem könnte auf Djokovic treffen

Die deutschsprachigen Hoffnungen finden sich in der unteren Hälfte des Rasters: Alexander Zverev, an Position zwei gesetzt, spielt in seinem ersten Match entweder gegen David Ferrer oder einen Qualifikanten, im Achtelfinale könnte Jack Sock der Gegner des Titelverteidigers sein. Im letzten Jahr hatte Zverev beim Rogers Cup im Finale Roger Federer besiegt, allerdings in Montréal. Der Schweizer fehlt 2018 in Kanada.

Dominic Thiem hat es nicht gut erwischt: Der Österreicher ist als Siebter eingestuft, spielt entweder gegen Damir Dzumhur oder Stefanos Tsitsipas, die in dieser Woche beide ein Halbfinale erreicht haben. Dzumhur unterlag dort in Los Cabos Juan Martin del Potro, Tsitsipas spielt am Samstag in Washington gegen Alexander Zverev. Auch das mögliche Achtelfinale hat es in sich: Es droht Wimbledon-Sieger Novak Djokovic. Sollte Thiem diese Hürden meistern, gäbe es ein Wiedersehen mit Alexander Zverev.

Hier das Einzel-Tableau in Toronto