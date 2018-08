Stefanos Tsitsipas schlägt Novak Djokovic im Achtelfinale von Toronto

Der griechische Youngster Stefanos Tsitsipas hat durch einen beeindruckenden 6:3, 6:7 (5:7), 6:3-Erfolg gegen Wimbledonsieger Novak Djokovic (Serbien/Nr. 9) das erste Masters-Viertelfinale seiner Karriere erreicht.

Nach knapp 2:18 Stunden verwandelte der Weltranglisten-27. aus Athen seinen ersten Matchball standesgemäß mit einem Vorhandcross-Winner. Damit krönte Tsitsipas seine überragende Leistung und feierte seinen Premieresieg gegen einen Grand-Slam-Champion.

Es war bereits sein vierter Coup in dieser Saison gegen einen Top-Ten-Kontrahenten. Interessant zum Vergleich: Insgesamt vier Erfolge hatte Tsitsipas 2017 in den Hauptfeldern von ATP-Turnieren holen können.

Tsitsipas, Wimbledon-Achtelfinalist von 2018, trifft am Freitag in der Runde der letzten acht entweder auf Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 2) oder den russischen Qualifikanten Daniil Medvedev. Gegen Zverev hatte der Grieche erst in der vergangenen Woche im Halbfinale von Washington mit 2:6, 4:6 verloren.

"Teenie" Tsitsipas ließ sich auch vom Satzausgleich nicht entnerven

Doch im Duell mit der früheren Nummer eins Djokovic zeigte sich Tsitsipas in bestechender Form und konnte seine großen Stärken ausspielen. Variabel und nervenstark dominierte der 19-Jährige mit der Wuschelfrisur die Partie über weite Strecken. Selbst als "Nole" den Satzausgleich schaffte, ließ sich Tsitsipas nicht entnerven.

Mit einem Rückhand-Gewinnschlag die Linie entlang holte er sich das wichtige Break im dritten Satz zum 2:0 - und wehrte im Spiel darauf zwei Breakchancen des zwölf Jahre älteren Djokovic ab. Wenig später feierte Tsitsipas, eines der Gesichter der Next-Gen, einen seiner größten Siege.