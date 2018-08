Erstrunden-Aus für Gojowczyk in Montréal

Peter Gojowczyk ist zum Auftakt in Toronto gescheitert.

Artikel und Videos zum Thema Rankings: Zverev verteidigt Rang 3, Thiem bleibt auf 8

Der 29-Jährige unterlag am ersten Tag des Masters-1000er-Events dem spanischen Routiniert Fernando Verdasco nach knapp einer Stunde mit 2:6, 2:6. Verdasco trifft in Runde zwei des mit 5,9 Millionen US-Dollar dotierten Events in Kanada auf den an fünf gesetzten Grigor Dimitrov.

Einziger weiterer Starter aus dem DTB-Kader ist Titelverteidiger Alexander Zverev. Er trifft auf den Sieger des Spiels zwischen David Ferrer und Bradley Klahn.

Das Einzel-Draw in Toronto