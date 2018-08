Alexander Zverev folgt Rafael Nadal und Andy Murray zu den China Open nach Peking

Im dritten Jahr in Folge wird Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev bei den China Open in Peking antreten. Damit folgt "Sascha" prominenten Namen in die Hauptstadt Chinas.

Wird Alexander Zverev etwa zum Dauergast in China? Es scheint wohl so, denn der 21-Jährige gab im Rahmen des ATP-Turniers in Washington bekannt, dass er erneut beim ATP-500-Turnier in Peking antreten wird.

Im Jahr 2015 war die jetzige Nummer drei der Welt noch in der Qualifikation gescheitert, ein Jahr später erreichte er bereits das Viertelfinale. Dort war jedoch Dauerbrenner und Ex-Top-10-Spieler David Ferrer noch eine Nummer zu groß.

Im vergangenen Jahr scheiterte der dreimalige Masters-Champion an seinem Kumpel Nick Kyrgios im Halbfinale und will in diesem Jahr nun seinen ersten Triumph in der chinesischen Hauptstadt feiern.

Zverev auf Nadal- und Murray-Kurs

Damit folgt Zverev prominenten Namen nach Peking. Unter anderem wird der Weltranglistenerste Rafael Nadal und Ex-Nummer-eins Andy Murray beim Event aufschlagen. Zudem soll Juan Martín del Potro ein weiterer hochkarätiger Kandidat für das Starterfeld sein.

Das Halbfinale in Peking im vergangenen Jahr sollte für Zverev der letzte große Erfolg des Vorjahres gewesen sein. Nach der Niederlage gegen Kyrgios scheiterte Deutschlands Nummer eins im Achtelfinale beim Masters in Shanghai und erreichte als Topgesetzter nur das Viertelfinale in Wien.

Die Erstrundenniederlage beim Masters in Paris Bércy war der Tiefpunkt der vergangenen Saison, die mit einem Aus in der Gruppenphase bei den ATP-Finals in London endete.

In diesem Jahr soll Zverev zum Ende der Saison nicht noch einmal die Luft ausgehen. Ein möglicher Titel in Peking würde mit Sicherheit Auftrieb geben.