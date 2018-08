Alexander Zverev gewinnt ATP-Turnier in Washington - Klarer Final-Erfolg gegen Alex De Minaur

Alexander Zverev hat das ATP-500-Turnier in Washington gewonnen. Gegen Alex De Minaur setzte sich der 21-Jährige souverän mit 6:2, 6:4 durch und verteidigte damit erfolgreich seinen Titel aus dem Vorjahr.

"Ich hoffe, gegen Alex noch 50 weitere Male spielen zu müssen", komplimentierte Zverev seinem Finalgegner. "Mit 21 schon der ältere zu sein, ist eigentlich verrückt. Diese Woche war wirklich fantastisch, die werde ich noch lange in meiner Erinnerung behalten. Gegen meinen Bruder zu spielen, war etwas ganz besonderes, das werde ich nie vergessen."

Zverev kam gut in die Partie und nahm seinem Gegner gleich im ersten Spiel trotz 30:0 noch den Aufschlag ab. Dabei überzeugte der Deutsche mit seiner Länge in den Grundschlägen. Immer wieder setzte er De Minaur auf der Rückhand unter Druck, sodass der Mann aus Sydney in die Defensive kam.

Damit stürmte der nunmehrige neunfache ATP-Titelträger schnell auf 4:0 davon, ehe De Minaur der erste Gamegewinn gelang. Nach 38 Minuten servierte Zverev allerdings zum 6:2 aus und sicherte sich den ersten Satz.

Alexander Zverevs neun ATP-Titel

Jahr Turnier Kategorie Belag Finalgegner Ergebnis 2016 St. Petersburg 250 Hartplatz Stan Wawrinka 6:2, 3:6, 7:5 2017 Montpellier 250 Hartplatz Richard Gasquet 7:6, 6:3 2017 München 250 Sand Guido Pella 6:4, 6:3 2017 Rom 1000 Sand Novak Djokovic 6:4, 6:3 2017 Washington 500 Hartplatz Kevin Anderson 6:4, 6:4 2017 Montreal 1000 Hartplatz Roger Federer 6:3, 6:4 2018 München 250 Sand Philipp Kohlschreiber 6:3, 6:3 2018 Madrid 1000 Sand Dominic Thiem 6:4, 6:4

In Durchgang zwei besserte sich De Minaur beim Service und ging mit 1:0 in Führung. Zverev schnappte sich jedoch im Anschluss die nächsten drei Spiele, womit eine Vorentscheidung in Sachen Titelverteidigung gefallen war. Nach insgesamt einer Stunde und 15 Minuten verwandelte Zverev seinen vierten Matchball.

Alexander Zverevs Weg zum Washington-Titel

Runde Gegner Ergebnis 1. Runde Freilos - 2. Runde Malek Jaziri 6:2, 6:1 Achtelfinale Mischa Zverev (15) 6:3, 7:5 Viertelfinale Kei Nishikori (7) 3:6, 6:1, 6:4 Halbfinale Stefanos Tsitsipas 6:2, 6:4 Finale Alex De Minaur 6:2, 6:4

Zverev gegen De Minaur war die jüngste Final-Paarung auf der ATP-Tour seit 11 Jahren. Im Finale von Indian Wells standen sich damals Rafael Nadal (20) und Novak Djokovic (19) gegenüber. Das erste Aufeinandertreffen mit De Minaur hatte Zverev im vergangenen Februar im Davis Cup erst im Tiebreak des fünften Satzes für sich entschieden.