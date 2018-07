Acht Jahre nach Aus in Düsseldorf: World Team Cup ab 2020 in Australien

© (c) Jürgen Hasenkopf

Acht Jahre nach seiner bislang letzten Auflage in Düsseldorf kehrt der World Team Cup ab 2020 wieder in den internationalen Tennis-Kalender zurück.

Ab 2020 findet die inoffizielle Mannschafts-WM nach Angaben der Spielervereinigung ATP zu Saisonbeginn in Australien statt. Bei dem Vorbereitungsturnier für die Australian Open in Melbourne sollen 24 Mannschaften um ein Preisgeld von 15 Millionen Dollar spielen.

In seiner Gründungsära hatte der World Team Cup in Düsseldorf stattgefunden. Die NRW-Metropole war von 1978 bis 2012 jeweils im Frühjahr Gastgeber der weltbesten Profis, die sich im Rochusclub auf Sand auf die späteren French Open in Paris vorbereiteten.