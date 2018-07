Blitztrip in die USA: Michael Stich als sechster Deutscher in die Hall of Fame

Als sechster deutscher Tennisspieler wird Doppel-Olympiasieger Michael Stich am Samstag in Newport/Rhode Island in die Hall of Fame aufgenommen. Der 49-Jährige ist eigens dafür in die USA gereist

Bereits am Sonntagnachmittag wird er pünktlich zum Beginn des Rothenbaum-Turniers, bei dem er letztmals als Turnierdirektor fungiert, wieder in Hamburg zurückerwartet.

"Mir ist diese Ehrung sehr wichtig, und ich freue mich darauf. Deshalb ist es eine Selbstverständlichkeit, dass ich dort persönlich anwesend bin", sagte der Wimbledonsieger von 1991, der seinerzeit im Finale Boris Becker besiegte. Stich gewann 18 ATP-Turniere und kletterte 1993 in der Weltrangliste bis auf den zweiten Platz.

Vor Stich waren bereits neben Becker, Steffi Graf, Gottfried von Cramm, Hilde Sperling und Hans Nüsslein in die Hall of Fame aufgenommen worden. Zusammen mit dem Hamburger Stich wird am Wochenende auch der Tschechin Helena Sukova diese Ehre zuteil.