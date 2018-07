Achtelfinal-Niederlage für Mischa Zverev in Newport

Mischa Zverev (Hamburg) hat sein Auftaktmatch in Newport in knappen drei Sätzen verloren.

Der 30-jährige Hamburger unterlag in der Nacht zum Donnerstag in seinem ersten Match beim 250er-Event in den USA dem Kanadier Casek Pospisil mit 6:4, 3:6, 5:7. Zverev hatte vor drei Wochen sein erstes ATP-Turnier im Einzel in Eastbourne gewonnen. In Wimbledon verlor er im Anschluss in Runde eins. Beim Turnier in Newport war er an Position zwei gesetzt.

