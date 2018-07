ATP: Petzschner/Melzer und Philipp Oswald im Halbfinale von Bastad

Jürgen Melzer und Philipp Petzschner haben beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Bastad ebenso den Einzug in das Halbfinale geschafft wie der an Position eins gesetzte Philipp Oswald mit Max Mirnyi.

Melzer und Petzschner, die in den Jahren 2010 und 2011 in Wimbledon bzw. bei den US Open gemeinsam siegreich waren, setzten sich gegen Marcus Daniell und Wesley Koolhof mit 7:6 (4) und 6:3 durch. Dabei lag die deutsch-österreichische Paarung im ersten Satz schon mit einem Break vorne, musste dann aber doch über den Tiebreak gehen.

Im zweiten Satz reichte ein frühes Break, um nach 86 Minuten das Erreichen der Vorschlussrunde klar zu machen. Dort warten auf die beiden Routiniers Julia Peralta aus Chile und der Argentinier Horacio Zeballos, bei den ATP-World-Tour-250-Veranstaltung an Position zwei gesetzt.

Die Turnierfavoriten stehen ebenfalls unter den letzten Vier: Philipp Oswald und Max Mirnyi hatten mit den Brasilianern Fabricio Neis und Fernado Romboli beim 6:3 und 6:3 in nur 1:03 Stunden keine Probleme. Im Halbfinale könnte es gegen Simone Bolelli und Fabio Fognini gehen - ihres Zeichens ebenfalls Grand-Slam-Champions. Die beiden Italiener müssen am späteren Nachmittag allerdings zunächst einmal Marc Lopez und Jaume Munar besiegen.

Hier das Doppel-Tableau in Bastad