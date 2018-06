ATP Halle: Alexander Zverev gegen Angstgegner Borna Coric - Thiem trifft auf Qualifikanten

Titelverteidiger Roger Federer trifft beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen (16. bis 24. Juni) in der ersten Runde auf den Slowenen Aljaz Bedene. Zudem bekommt es der deutsche Shooting-Star Alexander Zverev mit dem 21-jährigen Kroaten Borna Coric zu tun. Das ergab die Auslosung am Samstag.

Gegen Coric hat Zverev eine negative Bilanz. Nach drei Duellen liegt der Hamburger mit 1:2 hinten. "Das ist sicherlich eine der spektakulärsten Partien in der Auftaktrunde", sagte Turnierdirektor Ralf Weber.

Philipp Kohlschreiber muss in seiner Auftaktpartie gegen den Ungarn Marton Fucsovics antreten. Mischa Zverev misst sich mit der russischen Tennis-Hoffnung Karen Khachanov. Auf Peter Gojowczyk, der selbst an der Auslosung teilnahm, wartet ein deutsches Duell mit dem erst 17 Jahre alten Berliner Rudolf Molleker, der vom Veranstalter mit einer Wildcard ausgestattet wurde.

Dominic Thiem gegen Qualifikanten - Doppel mit Steve Johnson

French-Open-Finalist Dominic Thiem bekommt es zum Auftakt mit einem Qualifikanten zu tun. Laut Auslosung könnte auf den als Nummer drei gesetzten Niederösterreicher im Halbfinale der topgesetzte Federer warten.

An der Seite des US-Amerikaners Steve Johnson wird Thiem auch im Doppel im Einsatz sein. Ebenso wie die Paris-Halbfinalisten Nikola Mektic/Alexander Peya (CRO/AUT) und Max Mirnyi/Philipp Oswald (BLR/AUT). Die French-Open-Finalisten Oliver Marach/Mate Pavic (AUT/CRO) schlagen topgesetzt im Londoner Queen's Club auf.

