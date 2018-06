ATP: Rafael Nadal sagt Teilnahme im Queen's Club ab

Drei Tage nach seinem elften Triumph bei den French Open hat der Weltranglistenerste Rafael Nadal seine Teilnahme am Rasenturnier im Londoner Queen's Club abgesagt. Grund dafür seien die Strapazen der Sandplatz-Saison.

"Ich habe mit meinen Ärzten gesprochen und muss darauf hören, was mein Körper mir sagt", erklärte der 32-jährige Spanier.

Nadal bleibt dem Vorbereitungsturnier auf die All England Championships in Wimbledon damit zum dritten Mal nacheinander trotz Zusage fern. "Ich möchte mich bei den Organisatoren entschuldigen", so Nadal.

Der Mallorquiner hat in diesem Jahr 27 Spiele auf Sand bestritten. In Paris feierte Nadal am Sonntag durch den Finalsieg über den Österreicher Dominic Thiem seinen 17. Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier.