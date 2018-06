Milos Raonic nach Sieg gegen Lucas Pouille erster Finalist in Stuttgart

Der ehemalige Weltranglistendritte Milos Raonic hat beim ATP-Turnier in Stuttgart sein erstes Finale in diesem Jahr erreicht. Der erstmals am Weissenhof startende 27 Jahre alte Kanadier besiegte im Halbfinale Titelverteidiger Lucas Pouille aus Frankreich 6:4, 7:6 (7:3).

Im Endspiel trifft der Wimbledonfinalist von 2016, der im bisherigen Turnierverlauf weder einen Satz noch ein Aufschlagspiel verloren hat, auf Rekord-Grand-Slam-Sieger Roger Federer (Schweiz) oder den an Position vier gesetzten Australier Nick Kyrgios.

Der vom deutschen Ex-Profi Tommy Haas seit Anfang des Jahres betreute Pouille hatte in der letzten Saison das Turnier in Stuttgart nach einem Finalerfolg gegen den Spanier Feliciano Lopez gewonnen. Raonic war auch aufgrund etlicher Verletzungsprobleme in der Weltrangliste auf Platz 35 abgerutscht.

Der 36 Jahre alte Federer würde mit seinem erstmaligen Finaleinzug am Weissenhof French-Open-Sieger Rafael Nadal (Spanien) erneut von der Spitze der Weltrangliste verdrängen. Der Australien-Open-Champion war bereits zweimal in diesem Jahr Führender der Weltrangliste.