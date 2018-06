Andre Agassi und Steffi Graf: "Leben wichtiger als repräsentieren"

Andre Agassi und Steffi Graf haben der Bild am Sonntag eines ihrer seltenen gemeinsamen Interview gegeben.

Respekt und Humor - das sind die beiden Eigenschaften, die das Traum-Duo Stefanie Graf und Andre Agassi zusammenhält. Das erzählte Graf im Gespräch mit dem Sonntagsblatt. "Wir sind uns in einem Moment begegnet, an dem wir uns akzeptieren konnten wie wir sind. Die Leute fragen uns immer: ‚Kommt es bei Ihnen niemals vor, dass Sie sich streiten?' Und wir antworten dann im Chor: "Nein!"

Agassi und Graf waren nach den French Open 1999 zusammengekommen, wo beide gesiegt hatten - Graf in einem Drei-Satz-Drama gegen Martina Hingis, Agassi in fünf Sätzen gegen Andrej Medvedev. "Das war der Höhepunkt, obwohl ich eigentlich gerade an einem Tiefpunkt meiner Karriere war und dachte, ich würde nie wieder zurückkommen", sagte Agassi.

Ihr Kids werden den beiden Tennislegenden allerdings nicht nachfolgen. Jaden Gil (16) sei im Baseball aktiv, habe ein exzellentes Koordinationsvermögen von Augen und Händen, erzählte Graf weiter. Und die 14-jährige Jaz Elle sei sehr reif für ihr Alter - und kreativ.

Agassi: "Leben wichtiger als repräsentieren"

Für Agassi hat die Begegnung mit Graf viel verändert, er blickt nun mit anderen Augen auf das Showbusiness, das er, trotz seiner Schüchternheit und Unsicherheit, immer angezogen hat. "Das Showbusiness kann einen von sich selbst entfernen. Nur für die Blicke der anderen zu leben, ist eine Illusion, die sehr leicht zerbrechen kann. Stefanie und ich sehen das ähnlich. Es ist wichtiger zu ‚leben' statt nur zu ‚repäsentieren'."

Agassi weiter: "Man muss sein Leben selbst in der Hand haben und entscheiden, wie man leben will. Es gibt keine vorgegebene Richtung, man muss selbst vorangehen, lernen sich zu entwickeln. Ich bin von Natur aus sehr unzufrieden. Aus jedem weiteren Tag, den ich leben darf, versuche ich immer, möglichst das Beste zu machen."