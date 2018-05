Peter Gojowczyk im Achtelfinale von Rom gescheitert

Davis-Cup-Spieler Peter Gojowczyk aus München hat nach seinem erstmaligen Einzug ins Achtelfinale eines Masters-Turniers eine weitere Überraschung verpasst.

Der 28-Jährige musste sich im Foro Italico in Rom in der Runde der letzten 16 dem Italiener Fabio Fognini mit 4:6, 4:6 geschlagen geben.

Gojowczyk durfte sich nach der Niederlage gegen den Favoriten allerdings damit trösten, dass er mit seinen zwei Siegen in der "ewigen Stadt" am Montag als Nummer 49 erstmals in die Top 50 der Weltrangliste einziehen wird. "Ich trainiere hart, irgendwann kommt dann auch der Erfolg", hatte der 28-Jährige nach seinem Einzug ins Achtelfinale gesagt.

Gegen den Weltranglisten-21. Fognini, der zuvor den an Nummer sechs gesetzten Madrid-Finalisten Dominic Thiem (Österreich) ausgeschaltet hatte, lag "Gojo" im ersten Satz mit einem Break vorn. Er kassierte aber danach zwei Aufschlagverluste zum 4:4 und 4:6. In Durchgang zwei verlor Gojowczyk dann sein Service zum entscheidenden 4:6.

Nach seinem Aus sind in Rom aus deutscher Sicht noch Titelverteidiger Alexander Zverev (Hamburg) und Philipp Kohlschreiber (Augsburg) im Rennen. Beim letzten Härtetest vor den French Open in Paris (ab 27. Mai) trifft Zverev auf den Briten Kyle Edmund, Kohlschreiber spielt ebenfalls am Donnerstag gegen den Japaner Kei Nishikori.