Sousa vor Heimsieg in Estoril

Joao Sousa steht beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Estoril im Finale: der Lokalmatador besiegte im Halbfinale den jungen Griechen Stefans Tsitsipas.

Spannend war es für die portugiesischen Fans bis zum Ende: Schließlich ging das Match zwischen Sousa und Tsitsipas, der in der vergangenen Woche in Barcelona erstmals im Finale eines ATP-World-Tour-Turniers gestanden hat (und das gleich in einem 500er) über die volle Distanz. Sousa siegt schließlich mit 6:4, 1:6 und 7:6 (4). Er trifft im Finale auf Frances Tiafoe, der gegen Pablo Carreeno Basta sicher in zwei Sätzen gewann.

Einen Überraschungssieger wird es in Istanbul geben: Dort stehen sich im sonntäglichen Endspiel Malek Jazir und Tara Daniel gegenüber. Der Tunesier Jaziri schlug im Halbfinale Laslo Djere, Daniel gewann gegen Jeremy Chardy.

Hier das Einzel-Tableau in Estoril

Hier das Einzel-Tableau in Istanbul