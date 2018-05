ATP Rom: Rafael Nadal stoppt Denis Shapovalov - Kohli gegen Nishikori

Rafael Nadal hat beim ATP Masters 1000 in Rom das Viertelfinale erreicht. Der Mallorquiner setzte sich am Donnerstagnachmittag gegen den Youngster Denis Shapovalov mit 6:4, 6:1 durch. Philipp Kohlschreiber ist am späteren Abend gegen Kei Nishikori gefordert.

Nadal setzte seinen Gegner bereits im ersten Spiel unter Druck. Shapovalov konnte aber alle der drei Breakmöglichkeiten vorerst abwehren, und spielte bis zum 3:3 gut mit. Im siebten Game gelang es jedoch Nadal, seinem Gegenüber den Aufschlag abzunehmen.

Nach dem Satzverlust war der Bann gebrochen, Shapovalov gelang nur noch ein einziges Game. Ein Blick auf die Zahlen macht klar, wie sehr der 16-fache Major-Sieger Shapovalov unter Druck setzte: Während Nadal nur 37 Punkte bei eigenem Aufschlag spielen musste, waren es bei Shapovalov deren 72.

Nadal schlug insgesamt 16 Winner bei zwölf unerzwungenen Fehlern, der 19 Jahre alte Shapovalov stand bei einer Bilanz von 14/29. In der Runde der letzten acht bekommt es Nadal nun mit dem Lokalmatador Fabio Fognini zu tun, der am Mittwoch Dominic Thiem aus dem Turnier warf und sich zu Mittag gegen Peter Gojowczyk durchsetzte.

Kohlschreiber gegen Nishikori, Cilic schlägt Paire

Das Viertelfinale hat auch Philipp Kohlschreiber im Blick, dazu müsste er sich heute Abend jedoch gegen Kei Nishikori beweisen. Der Japaner führt im Head-to-Head mit 1-0, er gewann das bislang einzige Aufeinandertreffen vor zwei Jahren bei den Australian Open in drei Sätzen.

Bereits im Viertelfinale angekommen ist Pablo Carreno Busta, der zu Beginn des Tages Alijaz Bedene aus Slowenien 6:4, 6:7(3) und 6:2 schlug. Der Spanier trifft dort auf Marin Cilic, der gegen den Franzosen Benoit Paire mit 6:3, 6:4 die Oberhand behielt.