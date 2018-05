Oliver Marach und Mate Pavic mit Comeback-Sieg in Genf

Oliver Marach und Mate Pavic haben sich im Finale des ATP-Turniers von Genf nicht unterkriegen lassen und am Ende den Titel geholt. Das österreichisch-kroatische Duo siegte gegen Ivan Dodig/Rajeev Ram mit 3:6, 7:6 (3), [11:9]

Marach und Pavic lagen gegen Ende von Satz zwei bereits mit Break zurück, auch im Match-Tiebreak führten Dodig/Ram mit Mini-Break kurz vor Schlusspfiff.

Für Marach und Pavic war es bereits der vierte gemeinsame Titel im Jahr 2018: Zu Beginn des Jahres hatten die beiden in Doha, Auckland und bei den Australian Open triumphiert; in Rotterdam und Monte Carlo erreichten sie zudem das Finale. Für Marach ist der Sieg in Genf der 21. Triumph im Doppel, aktuell steht er auf Rang vier im Ranking.