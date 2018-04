ATP-Turnier in Marrakesch: Struff und Marterer bereits ausgeschieden

Die deutschen Tennisprofis Jan-Lennard Struff und Maximilian Marterer haben nach der bitteren Niederlage im Davis Cup gegen Spanien auf der ATP-Tour die nächsten Enttäuschungen erlebt.

Beim Sandplatzturnier in Marrakesch/Marokko schieden beide in der ersten Runde aus. Struff (Warstein) unterlag dem russischen Qualifikanten Alexey Vatutin 6:3, 3:6, 2:6, Marterer (Nürnberg) verlor gegen den Spanier Roberto Carballes 3:6, 1:6.

Im Davis-Cup-Viertelfinale in Valencia hatten beide im Kader gestanden, während Struff an der Seite des Frankfurters Tim Pütz im Doppel einen Punkt holte, kam Debütant Marterer nicht zum Einsatz.

Beim mit 561.345 Euro dotierten Turnier in Marrakesch ist am Dienstag aus deutscher Sicht auch der an Position acht gesetzte Mischa Zverev (Hamburg) im Einsatz. Vorjahresfinalist Philipp Kohlschreiber (Augsburg/Nr. 3), der am Sonntag in Valencia das entscheidende Einzel gegen Spanien im fünften Satz verloren hatte, greift erst am Mittwoch ins Geschehen ein.

Hier das Einzel-Tableau in Marrakesch