Jan-Lennard Struff folgt Mischa Zverev in Monte Carlo in Runde zwei

Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Masters in Monte Carlo in die zweite Runde eingezogen. Der 27 Jahre alte Davis-Cup-Spieler besiegte den Japaner Yuichi Sugita bei dem mit 5,238 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Turnier mit 6:3, 6:2. In der zweiten Runde trifft Struff auf Fabio Fognini oder Ilja Iwaschka.

Am Dienstag kämpfen noch die Brüder Alexander und Mischa Zverev (beide Hamburg) um den Achtelfinaleinzug. Während der 30 Jahre alte Mischa am Sonntag die erste Runde überstand, hatte Deutschlands Nummer eins Alexander zum Auftakt ein Freilos.

Außerdem bestreitet am Dienstag Philipp Kohlschreiber sein Erstrundenmatch gegen Houston-Finalist Tennys Sandgren (USA).

Von den insgesamt sechs deutschen Profis im Teilnehmerfeld waren Peter Gojowczyk und Florian Mayer am Montag ausgeschieden.