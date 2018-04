ATP: Rafael Nadal gelingt souveräner Auftakterfolg in Monte Carlo

Mission "Undécima" ist eröffnet! Auf dem Weg zu seinem elften Triumph beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo setzte sich Rafael Nadal zum Auftakt in zwei Sätzen gegen Aljaz Bedene durch.

Monte-Carlo-Rekordsieger Rafael Nadal ist mit einem souveränen 6:2, 6:3-Erfolg gegen den Slowenen Aljaz Bedene in das traditionsreiche Sandplatzturnier im Fürstentum gestartet.

Auf dem gut gefüllten Court Rainier III war die Nummer eins der Welt von Beginn an Herr im Haus: Nach dem frühen Break zum 2:0 zog "Front Runner" Nadal uneinholbar davon. Auch im zweiten Akt konnte Bedene den Favoriten nicht vor unlösbare Rätsel stellen.

Mit Matchball Nummer vier sicherte sich der Titelverteidiger seinen Platz im Achtelfinale, wo er am Donnerstag auf Karen Khananov aus Russland trifft. Es war der zweite Sieg im zweiten Vergleich mit Bedene. Vor zwei Jahren hatte sich Nadal ebenfalls in Monte Carlo gegen die Nummer 58 der Welt durchgesetzt.

Der 31-jährige Spanier war nach seiner Verletzung am Hüftbeuger vor knapp zwei Wochen im Davis Cup auf die große Bühne zurückgekehrt. Mit Siegen über Philipp Kohlschreiber und Alexander Zverev hatte der Sandplatzkönig in Valencia großen Anteil am Viertelfinalerfolg gegen Deutschland.

