ATP Race to Milan: Nur Alexander Zverev besser als US-Duo Fritz und Tiafoe

Taylor Fritz und Frances Tiafoe haben im ATP Race to Milan bislang vorgelegt. Die Wertung der Jahrgänge 1997 und jünger führt das US-Duo an, nur Alexander Zverev hat bislang mehr Punkte gesammelt. Dieser wird wohl bei einem ähnlichen Saisonverlauf wie im vergangenen Jahr auf das Jahresendturnier verzichten.

In diesem Jahr scheint die Next Generation, die von der ATP seit einigen Jahren speziell vermarktet wird, nicht nur in ihrer eigenen Wertung für einen harten Konkurrenzkampf zu sorgen. Spieler wie Tiafoe, Fritz oder auch Andrey Rublev zählen bei Turnieren der ATP World Tour zu den Titelkandidaten.

Nach einem viertel der Saison liegt dieses Trio im Race To Milan vorne. Sieben der acht Startplätze für das U21-Turnier werden über das Ranking ermittelt, eine Wildcard behält sich der Veranstalter vor.

Frances Tiafoe gelingt erster Turniersieg auf ATP-Tour

Tiafoes Durchbruch gelang früh in der Saison. In Delray Beach gewann er mit Siegen über Juan Martin del Potro, Hyeon Chung und Denis Shapovalov seinen ersten Profititel. Diesem ließ er einen Achtelfinaleinzug beim ATP Masters 1000 in Miami folgen, ehe er an Kevin Anderson scheiterte.

"Delray hat mir wirklich geholfen, ich habe ein paar gute Spieler hintereinander geschlagen", sagte Tiafoe. "Das ist mir bislang noch nie gelungen. Immer wieder war ich knapp dran an großen Siegen, jetzt fühle ich mich in engen Situationen viel selbstbewusster.

Die Premierensieger der Jahrgänge seit 1980 - NextGen-Stars der ATP-Tour © getty 1/22 Felix Auger-Aliassime hat mit seinem Erstrundensieg in Indian Wells eine historische Marke erreicht. Als erster Spieler geboren im aktuellen Jahrtausend gewann er ein Match auf der ATP-Tour. Tennisnet zeigt die Premierensieger der letzten Jahrgänge. © getty 2/22 Jahrgang 1980: Marat Safin (Russland) - Erster Matcherfolg beim ATP-Turnier in Philadelphia 1998. © getty 3/22 Jahrgang 1981: Lleyton Hewitt (Australien) - Erster Matcherfolg beim ATP-Turnier in Adelaide 1998. © getty 4/22 Jahrgang 1982: Tommy Robredo (Spanien) - Erster Matcherfolg beim ATP-Turnier in Barcelona 1999. © getty 5/22 Jahrgang 1983: Carlos Cuadrado (Spanien) - Erster Matcherfolg beim ATP-Turnier in Sopot 2001 © getty 6/22 Jahrgang 1984: Robin Söderling (Schweden) - Erster Matcherfolg beim ATP-Turnier in Stockholm 2001. © getty 7/22 Jahrgang 1985: Chris Guccione (rechts, Australien) - Erster Matcherfolg beim ATP-Turnier in Newport 2003. © getty 8/22 Jahrgang 1986: Richard Gasquet (Frankreich) - Erster Matcherfolg beim ATP-Masters von Monte Carlo 2002. © getty 9/22 Jahrgang 1987: Novak Djokovic (Serbien) - Erster Matcherfolg beim ATP-Turnier in Bukarest 2004. © getty 10/22 Jahrgang 1988: Juan Martin del Potro (Argentinien) - Erster Matcherfolg beim ATP-Turnier in Vina del Mar 2006. © getty 11/22 Jahrgang 1989: Kei Nishikori (Japan) - Erster Matcherfolg beim ATP-Turnier in Indianapolis 2007. © getty 12/22 Jahrgang 1990: Guillaume Rufin (Frankreich) - Erster Matcherfolg bei den French Open 2009. © getty 13/22 Jahrgang 1991: Grigor Dimitrov (Bulgarien) - Erster Matcherfolg beim ATP-Turnier in Rotterdam 2009. © getty 14/22 Jahrgang 1992: Ryan Harrison (USA) - Erster Matcherfolg beim ATP-Turnier in Houston 2008. © GEPA 15/22 Jahrgang 1993: Dominic Thiem (Österreich) - Erster Matcherfolg beim ATP-Turnier in Wien 2011. © getty 16/22 Jahrgang 1994: Lucas Pouille (Frankreich) - Erster Matcherfolg bei den French Open 2013. © getty 17/22 Jahrgang 1995: Nick Kyrgios (Australien) - Erster Matcherfolg bei den French Open 2013. © getty 18/22 Jahrgang 1996: Christian Garin (Chile) - Erster Matcherfolg beim ATP-Turnier in Vina del Mar 2013. © getty 19/22 Jahrgang 1997: Alexander Zverev (Deutschland) - Erster Matcherfolg beim ATP-Turnier in Hamburg 2014. © getty 20/22 Jahrgang 1998: Frances Tiafoe (USA) - Erster Matcherfolg beim ATP-Turnier in Winston-Salem 2015. © getty 21/22 Jahrgang 1999: Denis Shapovalov (Kanada) - Erster Matcherfolg beim ATP-Masters in Toronto 2016. © getty 22/22 Jahrgang 2000: Felix Auger-Aliassime (Kanada) - Erster Matcherfolg beim ATP-Masters in Indian Wells 2018.

Taylor Fritz mit starkem Heimturnier in Miami

Bei Fritz lief es beim Sunshine Double ebenfalls nach Wunsch. Bei seinem Lieblingsturnier in Indian Wells zog er in die vierte Runde ein, nachdem er in der Ersten Runde einen Matchball gegen den jungen Reilly Opelka abwehren musste. Im Anschluss siegte er gegen Rublev und den formstarken Spanier Fernando Verdasco, ehe die Reise gegen Borna Coric zu Ende war.

"In diesem Jahr erzielte ich schon ein paar konstantere Ergebnisse", sagte Fritz, der das Challenger-Turnier von Newport Beach gewinnen konnte. "Darauf kann ich aufbauen und es hoffentlich zur Normalität werden lassen."

Der Finalist aus dem vergangenen Jahr, Rublev, liegt im Ranking auf Platz drei. In Doha kämpfte er sich zu Beginn des Jahres in sein zweites Karriere-Finale, das er allerdings gegen Gael Monfils verlor. In Montpellier und Rotterdam reichte es immerhin fürs Viertelfinale.

"Ich muss noch konstanter werden", sagte Rublev. Dahinter wären zur Zeit Alex de Minaur, Stefanos Tsitsipas und Shapovalov qualifiziert. Zudem spielte sich der Australier Marc Polmans über Challenger-Events in die Top-7.