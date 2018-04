ATP Masters Monte Carlo: Philipp Kohlschreiber schlägt Tennys Sandgren klar

Philipp Kohlschreiber hat in beeindruckender Weise die zweite Runde des ATP Masters 1000 von Monte Carlo erreicht. Am Dienstag setzte sich "Kohli" gegen den US-Amerikaner Tennys Sandgren klar mit 6:2, 6:2 durch. Sandgren war erst in der vergangenen Woche beim Sandplatz-Turnier in Houston im Finale gestanden.

Kohlschreiber nahm seinem Gegner sowohl im ersten als auch im zweiten Satz jeweils im ersten Game den Aufschlag ab. Nach einer Stunde und elf Minuten stand Kohlschreiber, der vier Asse servierte, als Sieger fest. Sandgren reiste erst am Montagabend nach Monte Carlo. In der zweiten Runde trifft der 34-Jährige auf den Vorjahresfinalisten Albert Ramos-Vinolas.

Bereits zuvor war Jan-Lennard struff über Yuichi Sugita siegreich gewesen, Mischa Zverev schmiss den Franzosen Lucas Pouille überraschend aus dem Turnier. Alexander Zverev startet am Dienstagabend gegen Gilles Muller ins Turnier.

ATP: Die höchstdotierten Turniere auf der Herren-Tour © getty 1/13 Neben Trophäen bekommen die Spieler bei den Turnieren der ATP-Tour eine stattliche Geldprämie ausbezahlt. Tennisnet zeigt die höchstdotierten Events der Herren. © getty 2/13 Platz 10, Rom Masters - Preisgeld 2018: 4,87 Millionen Euro. © getty 3/13 Platz 10, Monte Carlo Masters - Preisgeld 2018: 4,87 Millionen Euro. © getty 4/13 Platz 10, Paris-Bercy Masters - Preisgeld 2018: 4,87 Millionen Euro. © getty 5/13 Platz 9, Shanghai Masters - Preisgeld 2018: 7,09 Millionen US-Dollar (ca. 5,75 Millionen Euro). © getty 6/13 Platz 8, Madrid Open - Preisgeld 2018: 6,2 Millionen Euro. © getty 7/13 Platz 6, Miami Open - Preisgeld 2018: 7,97 Millionen US-Dollar (ca. 6,47 Millionen Euro). © getty 8/13 Platz 6, Indian Wells - Preisgeld 2018: 7,97 Millionen US-Dollar (ca. 6,47 Millionen Euro). © getty 9/13 Platz 5, ATP World Tour Finals - Preisgeld 2018: 8,5 Millionen US-Dollar (ca. 6,89 Millionen Euro). © getty 10/13 Platz 4, Australian Open - Preisgeld 2018: 27,5 Millionen Australische Dollar (ca. 17,4 Millionen Euro) © getty 11/13 Platz 3, Wimbledon - Preisgeld 2017: 15,8 Millionen Britische Pfund (ca. 18,3 Millionen Euro) © getty 12/13 Platz 2, French Open - Preisgeld 2018: 19,6 Millionen Euro © getty 13/13 Platz 1, US Open - Preisgeld 2017: 25,2 Millionen US-Dollar (ca. 20,4 Millionen Euro)

Fernando Verdasco nach abgewehrten Matchbällen weiter

Der Spanier Fernando Verdasco hatte bei seinem 5:7, 7:6(4), 6:1-Sieg gegen Pablo Cuevas hart zu kämpfen. Im zweiten Durchgang wehrte der Routinier beim Stand von 3:5 drei Matchbälle ab und nahm dem Uruguayer anschließend den Aufschlag ab. Nach zwei weiteren Breaks ging es in ein Tiebreak, wo Verdasco nach 2:3 vier Punkte in Folge holte.

Im Entscheidungssatz gelang Verdasco gleich im ersten Game ein Break, das er mit zwei weiteren bestätigte. in der zweiten Runde wartet nun der an zwei gesetzte Marin Cilic aus Kroatien.

ATP: Die Monte-Carlo-Sieger der letzten 10 Jahre © getty 1/11 Rekordsieger Rafael Nadal hat das ATP-Masters-1000-Turnier im Fürstentum bereits zehn Mal gewonnen. tennisnet zeigt die Monte-Carlo-Champions der letzten zehn Jahre. © getty 2/11 Monte-Carlo 2008: Rafael Nadal besiegt Roger Federer im Finale 7:5, 7:5. © getty 3/11 Monte-Carlo 2009: Rafael Nadal bezwingt Novak Djokovic im Endspiel mit 6:3, 2:6, 6:1. © getty 4/11 Monte-Carlo 2010: Rafael Nadal lässt Fernando Verdasco beim 6:1, 6:0 keine Chance. © getty 5/11 Monte-Carlo 2011: Gegen David Ferrer behält Rafael Nadal im Finale mit 6:4, 7:5 die Oberhand. © getty 6/11 Monte-Carlo 2012: Rafael Nadal gewinnt erneut gegen Novak Djokovic, diesmal 6:3, 6:1. © getty 7/11 Monte-Carlo 2013: Novak Djokovic dreht den Spieß um und bezwingt Rafael Nadal 6:2, 7:6 (1). © getty 8/11 Monte-Carlo 2014: Stan Wawrinka holt sich den Titel mit einem 4:6, 7:6 (5), 6:2-Finalerfolg gegen Roger Federer. © getty 9/11 Monte-Carlo 2015: Novak Djokovic feiert seinen 7:5, 4:6, 6:3-Sieg gegen Tomas Berdych mit den Ballkindern. © getty 10/11 Monte-Carlo 2016: Rafael Nadal bei der Siegesrede, nachdem er Gael Monfils mit 7:5, 5:7, 6:0 bezwingen konnte. © getty 11/11 Monte-Carlo 2017: "La Decima" - Rafael Nadal feiert nach einem 6:1, 6:3-Erfolg gegen Albert Ramos-Vinolas Titel Nummer 10 im Fürstentum.

Ein weiterer Spanier musste ebenfalls über die volle Distanz gehen: Feliciano Lopez verlor den ersten Satz gegen Benoit Paire 5:7, sicherte sich aber Durchgang zwei und drei mit 7:6(5) und 6:4.

Grigor Dimitrov setzte sich gegen Pierre-Hugues Herbert nach Startschwierigkeiten mit 3:6, 6:2, 6:4 durch und wartet nun auf den Sieger der Partie Kohlschreiber gegen Ramos-Vinolas.