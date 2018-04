Flashback: Vor 15 Jahren - Rafael Nadal gewinnt ersten Challenger-Titel

75 Titel hat Rafael Nadal in seiner großartigen Karriere auf ATP- und Major-Level gewonnen. Doch auch der Weltranglistenerste fing mal klein an: 2003 holte sich "Rafa" seine erste Challenger-Krone in Barletta.

Exakt 15 Jahre ist es nun schon her, als Rafael Nadal beim kleinen Sandplatzturnier im italienischen Barletta triumphierte. Bis heute war es nur sieben Spielern vorbehalten, einen Challenger-Titel im Alter von 16 Jahren oder jünger zu gewinnen. Dass Nadal diesem exklusiven Club angehört, ist selbstredend keine große Überraschung.

Für den späteren Sandplatzkönig war der Erfolgslauf in der Hafenstadt an der Adria mit 16 Jahren und 9 Monaten indes alles andere als selbstverständlich. "Alles war damals neu für mich", erinnert sich Nadal gegenüber ATPWorldTour.com. "Ich begann zu dieser Zeit, Challenger zu spielen. Der Titel in Barletta gab mir viel Selbstvertrauen für Monte-Carlo - das erste große Turnier, bei dem ich kurz darauf antrat."

Die jüngsten Champions auf der Challenger-Tour

Spieler Alter Jahr Titel Michael Chang 15 Jahre, 7 Monate 1987 Las Vegas (USA) Richard Gasquet 16 Jahre 2002 Montauban (FRA) Bernard Tomic 16 Jahre, 4 Monate 2009 Melbourne (AUS) Kent Carlsson 16 Jahre, 7 Monate 1984 Neu Ulm (GER) Marcos Ondruska 16 Jahre, 7 Monate 1989 Durban (RSA) Richard Gasquet 16 Jahre, 8 Monate 2003 Sarajevo (BIH) Rafael Nadal 16 Jahre, 9 Monate 2003 Barletta (ITA) Felix Auger-Aliassime 16 Jahre, 10 Monate 2017 Lyon (FRA)

Nadal beeindruckt schon in jungen Jahren

Mit 6:2 und 7:6 (2) setzte sich der blutjunge Linkshänder im Finale gegen Landsmann Albert Portas durch. "Rafa hat schon damals sehr gut gespielt, die gesamte Tenniswelt sprach über ihn", blickt Ruben Ramirez Hidalgo zurück. "Ich sagte mir: 'schau dir erstmal an, was dieses Kind kann.' Während unseres Matches zeigte er eine unglaubliche Mentalität und spielte hervorragend."

Hidalgo, Rekord-Champion auf der Challenger-Tour, musste sich in Barletta in Runde eins Nadal geschlagen geben.

Wenige Wochen später feierte der kleine "Stier aus Manacor" beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo sein Debüt auf großer Bühne. Nachdem Nadal im Fürstentum bis in Runde drei vordrang, tauchte er im Ranking erstmals in den Top 100 auf. Vier Monate danach sollte in Segovia der zweite Titel auf der Challenger-Tour folgen - die Top 50 waren somit erreicht.

Dass die zweite Profi-Ebene eine hervorragende Startrampe für eine Weltkarriere sein kann, hat Rafael Nadal vor 15 Jahren eindrücklich bewiesen.