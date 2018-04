Buenas Noches! Rafael Nadal bekommt Suite in Luxus-Hotel in Monte Carlo

Rafael Nadal hat zu Ehren seiner Erfolge in Monte Carlo eine besondere Widmung entgegengenommen. Ab sofort kann man im Luxus-Hotel Monte-Carlo Bay Hotel & Resort in der Rafael Nadal Suite hausieren.

Die 92 Quadratmeter große Suite beinhaltet einige Memorabilien aus der Karriere des Mallorquiners. So finden sich neben einem Tennisschläger und einem signierten Shirt auch Bilder seiner seit Sonntag elf Titelerfolge beim ATP Masters 1000 im Monte Carlo Country Club.

Die Nadal-Suite trägt übrigens die Nummer 1029. Möglicherweise sticht Nadal also in den kommenden Monaten mit seiner Yacht Beethoven in See und legt im Hafen von Monte Carlo an. Auf dem Weg dorthin könnte er auf den Zwergplaneten "128036 Rafaelnadal" blicken.

Der Weltranglistenerste wurde jüngst von Prinz Albert II. und vom Turnierdirektor Zeljko Franulovic begleitet. Nadal steht seit seinem Debüt im Fürstentum im Jahr 2003 bei einer Match-Bilanz von 68-4, zwischen 2005 und 2013 verlor er keines seiner 46 bestrittenen Partien. Am Sonntag besiegte er den Japaner Kei Nishikori mit 6:3, 6:2.